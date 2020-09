Den Nachbarn stinkt's: Streit wegen Ziege landet vor Gericht

Der Nachbarin stinkt's: Alles dreht sich um Zoltan, einen stolzen Bock der Rasse Thüringer Waldziege. Geschwungene Hörner, braunes Fell und ein Bart mit blonden Strähnchen. Aber Zoltan stinkt teilweise bestialisch - behauptet zumindest die Nachbarin. Nun muss das Landgericht Bayreuth entscheiden, wie es mit dem Bock weitergehen soll.

Ziegenstall im Landkreis Kulmbach soll ausgebaut werden

Schon seit Jahren hält eine Familie aus dem Landkreis Kulmbach drei bis sechs Ziegen. Ihr Traum: Eine richtige Ziegenherde mit rund 40 Muttertieren und einem Bock. "Wir wollten die Käserei ausbauen", erzählt die Inhaberin der Ziegenherde. Auf dem geerbten Hof will sie wieder eine kleinbäuerliche Landwirtschaft hochziehen. Also funktionierten sie vor knapp drei Jahren eine alte Scheune, die direkt an das Nachbargrundstück grenzt zu einem Ziegenstall um.

Gestank der Ziege beeinträchtigt die Nachbarin

Der Nachbarin stinkt das gewaltig. Vor allem bei schwülem Wetter und entsprechender Windrichtung habe es "sehr stark" nach Ziegenbock gerochen. "Wäschetrocknen bei dieser Situation war nicht mehr möglich, man konnte sich auch nicht mehr vor dem Haus in den Garten setzen", berichtet der Anwalt der Klägerin. Als Inhaberin eines Betriebs habe sie sogar Gespräche mit Kunden wieder abbrechen müssen.

Ziegenbock stinkt zur Paarungszeit

Plötzlich beschäftigte der Streit den ganzen Ort, Unterschriftenaktionen wurden gestartet und die Nachbarin erhielt anonyme Drohungen. Denn der Bock stinke besonders, wenn er Bock habe. Zur Paarungszeit im Hochsommer locke er mit den Duftstoffen Ziegen an. "Wir gehen zwei Mal am Tag mit dem Bock am Strick durch die Herde."

Streit kommt vor das Landgericht Bayreuth

Ob der Streit mit dem Urteil am Landgericht Bayreuth beendet ist, scheint fraglich. Inzwischen werde auch über verschiedene Baugenehmigungen wegen eines Stalls gestritten.