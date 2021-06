Den Mangel verwalten: Impfstoffverteilung in Bayern

Wie kommen Ärzte an ihre Impfdosen?

Was über das zugesicherte Kontingent der Impfzentren hinausgeht, geht hauptsächlich an die Ärzteschaft. „Dezentrale Impfkampagne“ nennt sich das. Auch hier wird anhand der Bevölkerungsanteile auf die Bundesländer verteilt. Kassen- und Privatärzte können bei derjenigen Apotheke Impfdosen bestellen, über die sie auch ihren regulären Praxisbedarf decken. „Es gibt jede Woche Höchstmengen, wie viel die Ärzte bestellen dürfen“, erklärt Dr. Peter Aurnhammer, Apotheker in Ismaning.

Biontech sei am begehrtesten – Astrazeneca weniger. „Da bekommen die Ärzte, was sie wollen, aber das wollen halt oft die Patienten nicht.“ Wie viel sie bestellen sollen, dabei orientieren sich die Ärzte an den Empfehlungen von Organisationen wie etwa der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Diese hat zum Beispiel am 17. Juni eine Bestellmenge von 60 Dosen Biontech und 40 Dosen Astrazeneca pro Arzt für Erstimpfungen in der Woche vom 28. Juni bis zum 4. Juli empfohlen.

Schwankungen bei den verschiedenen Großhändlern

Die Apotheker geben die Bestellungen der Ärzte an den pharmazeutischen Großhandel weiter, der sie auch normalerweise mit Medikamenten und Impfstoffen beliefert – eine bewährte Lieferkette. Wie viele Impfdosen die Großhändler aus der Menge, die einem Bundesland zugewiesen wurden, bekommen, richtet sich nach deren Marktanteilen. Allerdings spielten laut Bundesgesundheitsministerium in diesen „hochkomplexen Vorgang“ auch vielen Faktoren hinein, die der Bund nicht steuern könne, etwa das Bestellverhalten der einzelnen Ärzte in den Ländern oder das Kundenverhältnis zwischen Apothekern und pharmazeutischen Großhändlern.

Laut dem Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (Phargo) sei bei der weiteren Verteilung innerhalb der Bundesländer nur ausschlaggebend, wie viel die Ärzte über die Apotheken bestellen. Anders als bei den Impfzentren bekommen Ärzte in bevölkerungsreichen Landkreisen also nicht zwangsläufig mehr Impfstoff.

Zweitimpfungen kommen verlässlich an

Der Großhandel informiert schließlich den Apotheker, wie viel Impfstoff tatsächlich geliefert werden kann. „Es gab Wochen, in denen die Ärzte die volle Bestellmenge bekommen haben, aber im Schnitt ist es meistens nur so die Hälfte bis 2/3 der Menge, die die Ärzte gerne hätten“, so Aurnhammer. In den letzten zwei Monaten sei nur in zwei Wochen alles Bestellte auch geliefert worden, sagt er. Allerdings: Bei den Zweitimpfungen gebe es keine Probleme, sagt Aurnhammer – da würden immer die Mengen zugeteilt, die gebraucht werden. Schließlich garantiert nur die Zweitimpfung vollen Impfschutz.

Wie ist Ungleichverteilung möglich?

Der BR24-Redaktion erhielt bereits einige Nachrichten, dass es trotz dieses Systems zu einer Ungleichverteilung der Impfdosen komme. Manche Ärzte stellen im Gespräch mit Kollegen fest, dass sie deutlich weniger Impfstoff bekommen. Wie kann das sein? Werden manche Ärzte von Apothekern bevorzugt?

Ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sagte im Gespräch mit dem BR, dass es klare Handlungsempfehlungen für alle Apotheken gebe. Sie sollen bei einer geringeren Liefermenge den Impfstoff gleichmäßig unter den Ärzten aufteilen. Je nach bestellter Menge, Art des Impfstoffs oder Verhältnis zwischen Erst- und Zweitimpfungen könne es sein, dass manche Arztpraxen mehr Impfdosen bekommen als andere.

Auch hier können eventuelle Unterschiede zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgrund mangelnder Daten nicht dargestellt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) hat bereits im Mai in einem Statement deutlich gemacht, dass eine Betrachtung der regionalen Impfquoten nur in einer Gesamtschau sinnvoll sei - dann, wenn alle Zahlen aus den Praxen, Impfzentren und sonstigen Möglichkeiten der Impfung auf dem Tisch lägen. „Es liegt in der Entscheidungshoheit des Bayerischen Gesundheitsministeriums, dem alle Zahlen vorliegen, eine Gesamtschau zu erstellen und öffentlich zu machen.“

Der Verband schreibt, er fände es bedauerlich, dass mittlerweile verstärkt Politik mit den angeblich unterschiedlichen Impfmengen in den einzelnen Regionen im Freistaat gemacht werde. „Durch die fragwürdige Interpretation unterschiedlicher Zahlen aus verschiedenen Quellen wird unnötig Misstrauen gesät“, heißt es in dem Statement vom 6. Mai.

Wird der ländliche Raum benachteiligt?

Vergangene Woche hatte das Bayerische Gesundheitsministerium moniert, dass das Bestellsystem Regionen mit weniger Ärzten systematisch benachteilige. „Der Impfstoff wird gleichmäßig auf alle bestellenden Ärzte aufgeteilt, sodass jeder bestellende Arzt gleich viel Impfstoff bekommt“, so eine Sprecherin. „Wo es aber weniger Ärzte gibt, gemessen an der Einwohnerzahl, wirkt sich das direkt auf die Impfquote aus, denn in einzelnen Landkreisen kommt so weniger Impfstoff an.“

Extra-Lieferungen sollen niedrige Impfquoten ausgleichen

Das bayerische Gesundheitsministerium fordert Nachbesserungen vom Bund. In der Zwischenzeit versucht man durch Extra-Lieferungen auszugleichen. Für die Kalenderwochen 24, 25 und 26 kündigte Gesundheitsminister Klaus Holetschek Sonderzuwendungen an die Landkreise und kreisfreien Städte an, in denen die Impfquote durch die Ärzteschaft niedriger ist als im bayernweiten Durchschnitt.

Davon profitieren etwa die Impfzentren in Pfaffenhofen an der Ilm. Durch Sonderlieferungen kamen in dieser Woche im Landkreis rund 1.900 Dosen Moderna und 1.500 Dosen AstraZeneca zusätzlich an. Die Verwaltungsleiterin Andrea Hainzinger freut sich zwar darüber - einen riesigen Unterschied mache dies aber nicht. „Leider bekommen wir immer noch nicht die gewünschten Impfstoffmenge, die wir gerne hätten oder verimpfen könnten, trotz Sonderzuweisungen und dass ein bisschen mehr kommt.“

Hausärzteverband wünscht sich andere Verteilung innerhalb der Ärzteschaft

Diese Umverteilung im ländlichen Raum findet Dr. Markus Beier vom Bayerischen Hausärzteverband richtig. Er wünscht sich aber auch einen anderen Verteilungsschlüssel für niedergelassene Ärzte. „Es muss eine Höherbewertung der Impfleistung von denen geben, die die Versorgung sicherstellen – vor allem Hausärzte, aber auch Gynäkologen und Kinder- und Jugendärzte.“ Wenn es nach ihm geht, sollten die Ärzte mehr Impfstoff bekommen, die auch sonst viel impfen - im Gegensatz zu bestimmten Fachärzten, die das kaum tun.

Momentan darf ein Augenarzt, Radiologe oder Anästhesist in einer großen Praxis im Ballungsraum München gleich viel bestellen wie die Hausärztin mit der Einzelpraxis auf dem Land. „Bei den Kollegen auf dem Land versorgt einer manchmal eine ganze Region, bekommt aber nur 6-12 Dosen Biontech“, sagt Beier. „Etliche Praxen haben noch Patienten der Prioritätsgruppe 3 auf der Warteliste, auch wenn es die Priorisierung gar nicht mehr gibt.“ Er wünscht sich, dass ein „Versorgungsfaktor“ für diese Fachgruppen berücksichtigt wird: dass zum Beispiel der Hausarzt auf dem Land statt 12 Dosen 36 bekommt. Orientieren könne man sich daran, wie viele Patienten der Arzt in der Vergangenheit geimpft hat.