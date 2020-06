Demos: Mit Maske gegen Rassismus, mit Attest für Grundrechte

Die beiden Demonstrationen, die am Samstagnachmittag im Augsburger Stadtgebiet stattfanden, sind laut Polizei friedlich verlaufen und zogen weniger Teilnehmende an, als erwartet. Von der Polizei waren rund 300 Einsatzkräfte den Tag über in Augsburg im Einsatz.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier

Demonstrierende ohne Maske - dafür mit Attest

Mehr Arbeit hatten die Beamten bei der Demonstration zum Thema "Grundrechte", die um 15 Uhr auf dem Plärrergelände startete: Dort hielten sich demnach mehrere Teilnehmende nicht an die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, die als Auflage für die Veranstaltung gegolten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle hätten viele der Teilnehmenden ein ärztliches Attest vorlegen können, das sie von der Tragepflicht befreite. Teilnehmende, die kein solches Attest vorlegen konnten, wurden wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Zweite "Silent Demo" gegen Rassismus in Augsburg

Keinerlei solche Verstöße gegen die Infektionsschutzauflagen verzeichnete die Polizei bei der "Silent Demo" gegen Rassismus in Göggingen. Von dort aus waren zwischen 14 und 18 Uhr rund 350 Menschen in Richtung Königsplatz unterwegs.