Demos in Franken: Lehrkräfte trauern um Bildungsqualität

Um auf den Lehrkräftemangel und die schwierige Situation an Schulen aufgrund der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen, finden heute (17.11.21) Kundgebungen in Bamberg, Nürnberg und Würzburg statt. Wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mitteilt, müssen sich die Arbeitsbedingungen an Schulen dringend ändern.

Bessere Ausstattung, mehr Personal und IT-Fachkräfte an Schulen

"Lehrkräfte trauern um den Verlust von Bildungsqualität" - unter diesem Motto laufen die Aktionen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die Lehrer wollen dabei auf die Situation an Grund-, Mittel- und Förderschulen aufmerksam machen. Sie fordern unter anderem besser ausgestattete Schulen, mehr qualifiziertes Personal, individuellere Fördermöglichkeiten für Schüler und IT-Fachkräfte an Schulen.

Nicht nur Corona hat belastet

Es sei nicht ausschließlich Corona, was die Lehrkräfte in den vergangenen Monaten so stark belastet habe, so Martina Borgendale, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Bayern. Aufgrund des Personalmangels falle an Schulen vieles weg, was das Schullleben letztendlich ausmache und wichtig für die Kinder sei.

Motivation im Keller

Darunter leide die Bildungsqualität und damit auch die Motivation der Lehrkräfte massiv, betont die GEW-Landesvorsitzende. In Bamberg startet die Kundgebung um 10.00 Uhr am Maximiliansplatz, in Nürnberg um 15.30 Uhr am Kornmarkt 5 und in Würzburg um 15.30 Uhr in der Eichhornstraße.