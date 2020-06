13.06.2020, 22:42 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Demos in Bayern: Friedlich und deutlich weniger Teilnehmer

In mehreren Städten sind am Samstag Menschen auf die Straße gegangen: In München demonstrierten etwa 700 gegen die Corona-Maßnahmen. In Nürnberg protestierten rund 1.200 gegen Rassismus. In Regensburg wurde gegen Corona-Verschwörer demonstriert.