Demos gegen Corona-Regeln bleiben ruhig

In vielen Städten Bayerns haben wieder Menschen gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Corona-Maßnahmen demonstriert. In Nürnberg, München, Würzburg, Schweinfurt und Augsburg gingen insgesamt ein paar tausend Menschen auf die Straße. Die Stimmung sei friedlich geblieben, hieß es von der Polizei.

In Nürnberg haben deutlich weniger Menschen demonstriert als angemeldet und genehmigt waren. Statt der erwarteten 1.000 Teilnehmer kamen zur Demo an der Meistersingerhalle nur rund 100 Menschen, die vor allem gegen medizinische Zwangsmaßnahmen jeglicher Art demonstrierten. Auf der Wöhrder Wiese haben rund 260 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Im Westpark waren es 30 Demonstranten, so die Schätzungen der Polizei. Diese zeigte bei allen Veranstaltungen deutliche Präsenz, musste aber zu keinem Zeitpunkt eingreifen. In Schweinfurt beteiligten sich 300 Menschen an einer Corona-Demo, in Würzburg 100.

Größere Demonstrationen in Augsburg und München

In Augsburg kamen laut Polizei rund 800 Menschen auf den Plärrer, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Eine Gegendemonstration von rund 20 Personen aus der Antifa-Szene auf dem gleichen Gelände verlief nach Angaben der Polizei ebenfalls problemlos.

Eine der größten Versammlungen fand in München statt, wo auf der Theresienwiese am Nachmittag unter dem Motto "Zusammenstehen für Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung" demonstrierten. Zeitversetzt demonstrierten insgesamt etwa 1.400 Menschen unter strengen Auflagen, wie Polizeisprecher Werner Kraus betonte.

Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts durften sich in München höchstens 1.000 Menschen zeitgleich auf der Theresienwiese versammeln. "Verstöße oder Vorfälle, die störend waren, sind keine soweit bekannt", betonte Kraus. Auf Plakaten hieß es "Grundgesetz wiederherstellen" und "Direkte Demokratie". Aber auch von einer "Fake Pandemie" war die Rede.

Gelber Stern in München verboten

Neben dem Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln hatte die Stadt München auch ein Verbot von gelben Sternen zur Auflage gemacht. Auf vergangenen Corona-Demos hatten einige Teilnehmer abgewandelte Judensterne mit dem Schriftzug "Ungeimpft" getragen - und sich so mit den Opfern des Holocaust verglichen. Das hatte unter anderem der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, scharf kritisiert.

Weniger Teilnehmer in Berlin, Festnahmen in Frankfurt

In den vergangenen Wochen hatten wiederholt Tausende in Deutschland gegen die ihrer Meinung nach zu starke Einschränkung der Freiheitsrechte im Kampf gegen das Coronavirus demonstriert. Darunter waren auch Rechtsextremisten sowie Impfgegner und Anhänger von Verschwörungstheorien.

In Berlin bewegten sich die Teilnehmerzahlen heute deutlich unter den angekündigten Werten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Lage sei weitestgehend ruhig geblieben, zu vielen Demonstrationen seien um die 50 Menschen gekommen. Es sei eine "bunte Mischung" aus Demos gegen die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung und Gegenprotesten, im Einsatz seien rund 550 Polizisten gewesen. Zu einer Kundgebung des Vegan-Kochs Attila Hildmann nahe dem Bundeskanzleramt kamen laut Polizei in der Spitze 150 Teilnehmer.

In Frankfurt am Main demonstrierten bei mehreren Veranstaltungen insgesamt rund 550 Menschen. Nach einem Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten schritt die Polizei ein. Insgesamt wurden vier Menschen festgenommen, wegen eines Angriffs auf Polizisten, Hausfriedensbruchs oder Störung einer Versammlung, wie ein Polizeisprecher mitteilte