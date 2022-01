Demos gegen Corona-Politik: Tausende in Franken auf der Straße

Allein in Mittelfranken war die Polizei nach eigenen Angaben am Montagabend zeitgleich bei 33 Veranstaltungen zugegen, an denen insgesamt rund 8.500 Demonstranten teilnahmen. Der größte Protestzug fand in Nürnberg mit 4.400 Teilnehmern statt. In Ansbach waren es nach Polizeiangaben 750, in Schwabach 230, in Herzogenaurach 250.

20 der 33 Corona-Demos waren in Mittelfranken im Vorfeld nicht angemeldet, so die Polizei.

Rund 7800 Menschen demonstrieren in Oberfranken

In Oberfranken fand die größte Kundgebung in Bamberg statt mit 2.200 Teilnehmenden. In Bayreuth gingen 1.500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Hier gab es auch eine Gegendemo mit 110 Beteiligten, so die Polizei.

In Forchheim demonstrierten 1.500, in Kronach 1.000, in Coburg 800, in Ebermannstadt 500 und in Hof 300 Menschen. Außerdem gab es auch in Oberfranken zahlreiche kleinere sogenannte "Corona-Spaziergänge". Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht, so die Polizei.