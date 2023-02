Demos für und gegen das Schiff für Flüchtlinge in Bach

Mehr als 200 Leute haben sich am Mittwochabend in Bach an der Donau im Landkreis Regensburg zu verschiedenen Kundgebungen versammelt. Der Grund: Seit Sonntagabend ist das Hotelschiff "MS Rossini" am Anleger der Gemeinde festgemacht.

AfD gegen das Flüchtlingsschiff

Das Schiff soll ab Donnerstag für die nächsten Monate als Notunterkunft für bis zu 200 Asylsuchende dienen. Die Unterkünfte im Kreis Regensburg sind überfüllt.

Laut Polizei sind rund 100 Personen zu der AfD-Kundgebung erschienen. Für die AfD waren unter anderem der Vorsitzende des Kreisverbands Regensburg, Dieter Arnold, sowie der Landesvorsitzende Stephan Protschka vor Ort. Die AfD hat sich dabei unter dem Motto "Wann ist das Boot voll?" gegen das Flüchtlingsschiff ausgesprochen.

130 Personen demonstrieren gegen AfD-Kundgebung

Darüber hinaus fanden am Mittwochabend in Bach an der Donau zwei Gegendemonstrationen zur AfD-Kundgebung statt: Das "Bündnis für Toleranz und Menschenrechte" im Landkreis Regensburg sowie die "Initiative gegen Rechts" haben mit etwa 130 Personen gegen die AfD-Kundgebung demonstriert. Auch Vertreter von der SPD, den Grünen, der Linken und Initiativen wie "Sea Eye" waren vor Ort.

Beamte der Polizeiinspektion Wörth an der Donau waren vor Ort und schützten die Demonstrationen und damit die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Der Einsatz wurde von der Bereitschaftspolizei sowie von Kräften des Einsatzzuges Regensburg unterstützt. Es kam im Verlauf der Versammlungen weder zu Straftaten noch zu Ordnungswidrigkeiten, so ein Sprecher.