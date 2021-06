Demos für faire Mieten in vielen bayerischen Städten

Luxussanierung, Spekulation, horrende Mieten – so drückten rund 200 Demonstranten in München aus, wogegen sie sich heute in mehr als 80 deutschen Städten versammelt haben. Aufgerufen zu dem Aktionstag hat das Bündnis Mietenstopp, dem unter anderem der DGB und der Deutsche Mieterbund angehören.

Auch viele Bayern gingen auf die Straße

Fünf vor zwölf sei es auf dem Mietmarkt, so die Veranstalter - und so versammelten sich die Teilnehmer der Demos auch in vielen Städten um genau diese Uhrzeit vor Rathäusern oder Zentralen von großen Immobilienkonzernen. Sie trafen sich zu Fahrrad-Konvois, Flashmobs oder Menschenketten. Neben München fanden in Bayern etwa auch in Altötting und Rosenheim, in Augsburg, Regensburg, Bayreuth und Nürnberg Kundgebungen statt.