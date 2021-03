Demonstrationen zur Corona-Politik in Passau ohne Zwischenfälle

Der Platz im Klostergarten füllte sich am frühen Sonntagnachmittag rasch. Etwa 700 Gegner der aktuellen Corona-Politik sammelten sich vor einer LKW-Bühne, manche verkleidet und mit Trommeln und Transparenten ausgerüstet. Da die Veranstaltung bundesweit in der "Querdenken"-Szene beworben wurde, war die Polizei in Alarmbereitschaft. Maximal 700 Personen waren zugelassen, die Zahl wurde leicht überschritten, hieß es. Die überschaubare Gruppe der überzähligen Teilnehmer konnte sich laut Polizei am Rande des Klostergartens aufhalten.

"Söder muss weg"-Rufe

Immer wieder waren "Söder muß weg"-Rufe zu hören, die Redner forderten die Abschaffung der Maskenpflicht und sprachen sich gegen Massentests aus.

Gegendemo: "Wissenschaft statt Verschwörungsmythen"

Parallel dazu fand auf dem kleinen Exerzierplatz eine Gegendemonstration statt, für die 200 Teilnehmer angemeldet waren. Sie warnten vor Verschwörungstheorien und forderten unter anderem mehr Solidarität mit Betroffenen und auch mit dem medizinischen Personal. Da zunächst mit weit mehr Gegnern der Corona-Politik gerechnet worden war, wollte die Polizei auf Nummer sicher gehen.