Demonstrationen rund um Corona ohne Zwischenfälle

In Niederbayern und der Oberpfalz sind Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen friedlich verlaufen. Das teilte die Polizei in beiden Regierungsbezirken mit. In Regensburg kamen auf dem Domplatz laut Polizeiangaben rund 300 Menschen zusammen, um die Pandemie-Maßnahmen zu kritisieren. Laut einem Polizeisprecher vor Ort sei es nur vereinzelt zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Ansonsten seien Abstände weitgehend eingehalten worden.

Mehrere kleine Gegendemos gegen "Verschwörungsgeschwurbel"

Bei drei Gegendemonstrationen in Regensburg, die sich gegen Verschwörungstheorien und die Instrumentalisierung des Themas durch rechte Gruppen richteten, waren ein paar Dutzend Menschen anwesend. In Amberg gingen laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz rund 30 Menschen auf die Straße, in Weiden knappe 50. Auch hier verlief laut Polizei alles ruhig.

Demos auch in Niederbayern ohne Probleme

In Niederbayern fanden Demonstrationen in Passau und Landshut statt. In Landshut zählte die Polizei rund 150 Teilnehmer, in Passau 270. Auch hier wurden keine Probleme festgestellt. „Die Leute waren vernünftig“, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei.