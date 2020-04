29.04.2020, 22:01 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Demonstrationen: Rettet die Reisebüros

Hotels sind geschlossen, Reisen werden storniert, die Tourismus-Branche liegt am Boden: In vielen Städten machen heute Inhaber und Beschäftigte von Reiseveranstaltern und Reisebüros mit Demonstrationen auf ihre Lage aufmerksam - auch in Bayern.