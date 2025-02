Demonstrationen nach Anschlag in München

Nach dem Anschlag am Donnerstag in München haben auf dem Königsplatz, nur einige hundert Meter vom Tatort entfernt, sowohl Sympathisantinnen und Sympathisanten der AfD als auch deren Gegner am Vormittag demonstriert. Laut Polizei versammelten sich bei der AfD-Mahnwache etwa 70 Personen, bei der Gegendemonstration zählte die Polizei 600 Menschen. Beide Zahlen sind noch vorläufig.

Polizei hält Demonstranten auf Abstand

Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort und hielt die Kundgebungen auf Abstand. Die AfD-Anhänger hielten Plakate mit der Aufschrift "Es reicht" in die Höhe und legten rosafarbene Rosen ab. Die Gegendemonstranten riefen: "Halt's Maul" und "Nazis raus". Unter den Gegendemonstranten befinden sich unter anderem Mitglieder von Gewerkschaften, der Grünen und der "Omas gegen Rechts". Teilnehmer sagten, man solle das Attentat nicht instrumentalisieren.

Kleinkind und Mutter nach Anschlag gestorben

Am Donnerstag war ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter wurden dabei so schwer verletzt, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen erlitten Verletzungen, sechs von ihnen schwer. Wie die München Klinik am Sonntag mitteilte, ist ihr Zustand stabil.

Gegen den Mann, der nach eigener Aussage islamistisch motiviert gehandelt hat, wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Familie der Getöteten bittet: Tod nicht nutzen, um Hass zu schüren

Die Familie der beiden Getöteten bittet laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt) darum, dass die Tat nicht dazu genutzt werden solle, "um Hass zu schüren". Laut dem Bericht waren die Hinterbliebenen aktiv auf die Zeitung zugekommen. In einem Statement bedankten sie sich bei Polizei, Einsatzkräften, Kriseninterventionsteams, Pflegekräften und Ärztinnen "für die gute Unterstützung, Begleitung und für den emotionalen Beistand". Außerdem wollten die Hinterbliebenen die Vornamen der beiden Toten veröffentlichen: Die Mutter hieß Amel, die Tochter hieß Hafsa.

Laut der Familie wurde die Frau in Algerien geboren und kam mit vier Jahren nach Deutschland. Die Umweltschutz-Ingenieurin war bei der Stadt München als Sachgebietsleiterin bei der Stadtentwässerung beschäftigt. Der Tod von Mutter und Kind dürfe nicht politisch instrumentalisiert werden. "Amel war ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. War aktiv für Solidarität, Gleichheit und setzte sich für Arbeitnehmer*innenrechte ein und gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Ihr war es sehr wichtig, ihrer Tochter diese Werte mitzugeben", heißt es laut SZ-Bericht in dem Statement.