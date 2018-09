21.09.2018, 05:47 Uhr

Demonstrationen: 4.500 Pflegekräfte fehlen in Oberbayern

48 Stunden für die Pflege. So nennt die Gewerkschaft Verdi ihre Demonstrations- und Aktions-Tage in Oberbayern rund ums Thema Pflegenotstand. Gestern wurde in Dachau demonstriert, heute finden Aktionen in München, am Samstag in Rosenheim statt.