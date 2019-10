Demonstration in Würzburg gegen türkischen Miltäreinsatz

Am Donnerstagabend haben sich in der Würzburger Innenstadt etwa 250 bis 300 Personen gegen den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien ausgesprochen. Wie die Polizei mitteilt, verlief der Protest friedlich und ohne Zwischenfälle. Die Demonstration war bei der Stadt Würzburg angemeldet. Die Demonstranten führten unter anderem kurdische Fahnen mit sich und äußerten Kritik am türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan. Auf einem Flyer nannten sie den Miltäreinsatz der Türkei einen "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg".

Solidarität mit jüdischer Gemeinde

Für das anstehende Wochenende sind in Würzburg noch weitere Demonstrationen angemeldet. Zum einen haben für den Sonntag zwei Privatpersonen eine Demonstration angekündigt. Sie wollen sich nach den Anschlägen in Halle mit der jüdischen Gemeinde solidarisch erklären. Der Protest soll ganz bewusst keine parteipolitische Veranstaltung sein, so die beiden Veranstalter Konstantin Mack und Sebastian Hansen. Beide sind auch Mitglieder der Grünen Jugend. Sie hoffen bei ihrem Protestzug auf rund 150 Teilnehmer und die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, Parteien und lokalen Bündnissen. Die Demonstration steht unter dem Motto: "Gegen jeden Antisemitismus – rechten Terror stoppen!" Der Demonstrationszug soll am Sonntag um 17 Uhr vom Hauptbahnhof in Würzburg zum Vierröhrenbrunnen führen.

Weitere Demonstration in Würzburg

Unabhängig davon ziehen am Samstag ab 12.45 Uhr drei weitere Demonstrationszüge sternförmig durch die Würzburger Innenstadt. Die Demonstrationszüge starten in der Haugerglacisstraße, der Kaiserstraße und der Bismarckstraße. Sie behandeln die Themen Klimagerechtigkeit, Menschenrechte und Feminismus. Ab 16 Uhr soll eine gemeinsame Abschlusskundgebung am Willy-Brandt-Kai stattfinden. Insgesamt erwarten die Veranstalter rund 1.000 Teilnehmer. Die Aktion bildet den Abschluss einer sogenannten "Kritischen Einführungswoche" zum Semesterstart. Damit wollen zivilgesellschaftliche und linke Gruppen bei über 30 Veranstaltungen auf ihre Anliegen aufmerksam machen.