Demonstration in Hammelburg: Versammlungsleiter angezeigt

Die mutmaßlichen Versammlungsleiter der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Hammelburg müssen mit Bußgeldern rechnen. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Grund dafür sei eine nicht angemeldete Kundgebung, bei der sich 150 Menschen in der Innenstadt von Hammelburg versammelten. Zuvor hatten sich vor der Hammelburger Bundeswehrkaserne gut 40 Teilnehmer zu einer angemeldeten Mahnwache getroffen, die sich "durchweg kooperativ und einsichtig im Hinblick auf Anweisungen und Beschränkungen" zeigten, so das Polizeipräsidium Unterfranken.

Unangemeldete Demo mit 150 Personen

Rund zwei Stunden später habe sich dann die nicht angemeldete Versammlung in der Innenstadt formiert. Die Polizei Hammelburg habe daraufhin sechs Personen identifiziert, die im Verdacht stehen, die Versammlung geleitet zu haben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken dem BR mitteilte, sei das der Hauptanhaltspunkt, ob man bei einem derartigen Demonstrationszug einschreiten und anschließend Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Personen einleiten könne.

Ausschreitungen bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Bei vergangenen "Sparziergängen" gegen die Corona-Maßnahmen war es zuletzt zu Ausschreitungen gekommen, etwa am 12. Dezember in Schweinfurt. Dort habe man niemanden identifizieren können, der in "leitender Funktion auf das Versammlungsgeschehen eingewirkt habe", sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Rechtsgut und habe bei der Begleitung derartiger Demonstrationszüge ein hohes Gewicht. Wie Polizeipräsident Detlev Tolle mitteilte, werden jedoch "Spaziergänge, wie wir sie aktuell im Kontext des Protests gegen Corona-Maßnahmen sehen" nicht toleriert und gegebenenfalls von der Polizei als Versammlungen behandelt. "Wer für die Versammlung wirbt, muss sie auch anzeigen", hieß es in der Pressemitteilung.

Verfahren gegen Versammlungsleiter in Hammelburg

Gegen die mutmaßlichen Versammlungsleiter der Demo in Hammelburg seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Die Betroffenen haben laut Polizei mit Bußgeldern zu rechnen. Die Polizeiinspektion Hammelburg stehe hierbei im engen Kontakt mit der zuständigen Versammlungs- und Bußgeldbehörde des Landratsamtes Bad Kissingen.

Polizei: Von nicht angemeldeten Demos distanzieren

Auch, wenn sich der Aufzug zum größten Teil "aus friedlichem bürgerlichen Klientel" zusammensetzte und sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Abstandsgebote und weitere Auflagen gehalten hätten, appelliert die Polizei an Bürgerinnen und Bürger, sich nicht an "nicht-angemeldeten Versammlungen" zu beteiligen, sich von Gewalttätigkeiten und Aggressoren deutlich zu distanzieren und Protest ausschließlich friedlich und im Rahmen der gesetzlichen Grenzen auszuüben. "Die Nichtanzeige einer Versammlung beinhaltet eine Form des Misstrauens gegenüber den Behörden, das nicht gerechtfertigt ist", so Tolle.