Demonstration in Bayreuth "weil man uns den Hausarzt klaut"

"Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Hausarzt klaut!" Mit Trillerpfeifen und Plakaten stehen rund 60 Demonstranten am Montagnachmittag in der Bayreuther Fußgängerzone und wollen Gesicht zeigen. Sie sind mit dem Bus aus dem Landkreis Bamberg angereist. Denn ihr Protest gilt der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), deren Sitz für den Bezirk Oberfranken in Bayreuth ist.

Demonstranten wollen sich in Bayreuth Gehör verschaffen

Eigentlich hätte man auch dort demonstrieren wollen, so Heinrich Wiesneth aus der Gemeinde Pommersfelden. Doch das habe die KVB untersagt. Auch auf dem Gehweg gegenüber durften sie nicht stehen – angeblich zu gefährlich. Daher haben sie sich für die Bayreuther Innenstadt entschieden. Er ist gemeinsam mit anderen Patientinnen und Patienten aus dem Bamberger Land gekommen, um gegen die alternativlose Schließung der Praxen in Burgwindheim und im Pommersfeldener Ortsteil Steppach zu protestieren. "Wir haben vor Ort niemanden mehr, an den wir uns wenden können."

1.500 Patienten ohne Hausarzt

Warum das MVZ eigentlich schließen musste, wissen die anwesenden Patienten nicht. Teilweise haben sie erst aus den Medien oder von der Ansage auf dem Anrufbeantworter von der Schließung erfahren. Auch Agnes Thoman ist in Bayreuth dabei. Sie wird demnächst 70 Jahre alt und sagt: "Ohne Arzt sind wir verlassen. Wir werden immer älter und nirgends angenommen." Und Gertraud Heidenreich ergänzt: "Das heißt, dass ich im Moment nicht weiß, wo ich meine Medikamente herbekomme und wohin ich im Notfall soll." Die KVB weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die Patienten aus Burgwindheim über die Terminservicestelle (Telefonnummer: 116 117) künftig einen Termin bei einem Arzt in der Region geben lassen können.

KVB: "Nicht der richtige Adressat"

Eine eindeutige Erklärung, warum das MVZ schließen musste, gibt es nicht. Die KVB teilt auf BR-Nachfrage schriftlich mit, dass die Kassenärztliche Vereinigung gar nicht der richtige Adressat der Demonstration sei. Die Entscheidung zur Schließung des MVZ sei im Zulassungsausschuss Ärzte Oberfranken gefallen, der völlig unabhängig von der KVB entscheide. Wörtlich heißt es: "In den regionalen Zulassungsausschüssen in den bayerischen Bezirken sitzen zu je 50 Prozent Vertreter der lokalen Ärzteschaft und der Krankenkassen, so auch in Oberfranken. Wir können und werden eine Entscheidung dieses unabhängigen Gremiums daher nicht inhaltlich kommentieren oder gar bewerten", heißt es weiter. Einen Ansprechpartner des Gremiums will man auf mehrfache Nachfrage aber auch nicht nennen.

Mangelnde Zusatzqualifikation

Offenbar fehlt es an einer fünfjährigen Zusatzqualifikation der beiden seit Jahrzehnten praktizierenden Hausärzte, die vom Sozialgesetzbuch gefordert wird. Diese Ausbildung gab es allerdings noch nicht, als die beiden Mediziner ihre Ausbildung gemacht haben.

"Landarztmangel schlägt knallhart zu"

Von der Schließung der Praxen haben die Bürgermeister von Burgwindheim und Pommersfelden erst Ende Juli erfahren. Seitdem stehe man mit der KVB in Kontakt, und auch mit der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG), über die eine Neugründung des MVZ möglich wäre, sagt Burgwindheims Bürgermeister Johannes Polenz (DLB/BBL) im BR-Gespräch. Allerdings erst zum 1. Januar 2023. Nun hoffe man, dass man sich zeitnah gemeinsam an einen Tisch setzen könne, um eine tragfähige Lösung zu finden. Schließlich müsse auch der Versorgungsauftrag ernst genommen werden. Paragrafen seien nicht wichtiger als Patienten, findet der Pommersfelder Bürgermeister Gerd Dallner (FWGS). “Der Landarztmangel schlägt hier knallhart zu. Menschen und Patienten müssen versorgt sein. Lasst uns reden und eine Lösung finden!“