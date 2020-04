Demonstration gegen staatliche Corona-Maßnahmen in Würzburg

Gegen 15.30 Uhr verteilten sich die rund 50 Demonstranten am Würzburger Unteren Markt. Mit Plakaten wie "Grundrechte!" und "Freiheit, ich stehe hier auch für dich!" demonstrierten sie unter anderem gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen.

Demonstranten stimmen Nationalhymne an

Die Demonstranten, die etwa auch gegen eine Impfpflicht protestierten, stimmten die Nationalhymne und das Lied "Die Gedanken sind frei" an. Die Kundgebung in Würzburg war von der Gruppierung "Demokratischer Widerstand" angemeldet worden. Die Gruppe organisiert seit März regelmäßig ähnliche Demonstrationen in Berlin.

Abstand eingehalten

Die Polizei kontrollierte die strengen Auflagen, die die Stadt Würzburg für die Demonstration verhängt hatte. So mussten die Demonstranten einen Mindestabstand von anderthalb Metern zueinander und auch zu Passanten einhalten. In dem durch Absperrbänder festgesetzten Demonstrationsbereich war die Teilnehmerzahl von der Stadt auf 30 Personen begrenzt worden. Rund 20 weitere Sympathisanten schlossen sich der Kundgebung an und setzten sich mit dem notwendigen Abstand dazu.