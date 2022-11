Demonstration gegen Biergarten: Untere Brücke teilt Bamberg

Rund 200 Menschen haben am Montagabend in Bamberg gegen den Biergarten auf der Unteren Brücke demonstriert. Zu der Kundgebung hat die Junge Initiative Bamberg aufgerufen. Der Zusammenschluss aus verschiedenen Jugendorganisationen will, dass die Brücke für alle zugänglich bleibt. Die Teilnehmer der Kundgebung sind gegen eine Bewirtung auf der Unteren Brücke, die ab kommenden Jahr im Frühling weitergeführt werden soll.

"Biergarten mit teuren Preisen ist eine Farce"

"Der Biergarten mit teuren Preisen mitten im Welterbe ist eine Farce", findet die Junge Initiative Bamberg. Die Brücke sei schon immer für Studenten und Studentinnen ein Treffpunkt gewesen, so Paul Rodenbeck vom Sprecher- und Sprecherinnenrat der Universität Bamberg. Studentisches Leben finde auch in der Öffentlichkeit statt. Der Brückenbiergarten nehme den Studierenden etwas weg, so Rodenbeck weiter.

Mehrheit einer Umfrage stimmt gegen Biergarten

In einer Umfrage der Stadt waren rund 70 Prozent der Befragten gegen den Biergarten. Die Stadt Bamberg hat sich trotzdem für die Weiterführung des Brückenbiergartens entschieden. Er sei die beste Lösung gegen den Lärm und Müll auf der Brücke. In den vergangenen Jahren war die Untere Brücke vor allem im Frühling und Sommer zu einem beliebten Treffpunkt für junge Menschen aus ganz Nordfranken geworden. Die Anwohner beklagten jedoch den vielen Müll und fühlten sich durch laute Musik gestört. Die Polizei musste in den Sommermonaten fast jedes Wochenende wegen Ruhestörung ausrücken und versuchte unter anderem mit Störbeleuchtung gegen Partygänger vorzugehen.

Stadt Bamberg sucht weiterhin einen Brückenwirt

Seit diesem Frühling sollte der Biergarten auf der Brücke zwischen Ostern und Ende Oktober für mehr Ruhe sorgen. In der vergangenen Stadtratssitzung hatten die Stadträte für eine Weiterführung des Biergartens auf der Brücke gestimmt, wenn sich ein geeigneter Interessent für die Bewirtung findet. Die Junge Initiative Bamberg will weiter demonstrieren und sich gegen den Biergarten einsetzen.