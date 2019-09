Demonstration für Rottenbacher Moor: 1.000 Teilnehmer erwartet

In Coburg findet heute eine Großdemonstration zum Schutz der Natur statt. Nach dem weltweiten Klimastreik am vergangenem Freitag wollen die Umweltaktivisten in dieser Woche für den Erhalt des Rottenbacher Moors im Landkreis Coburg kämpfen. Ihr Motto lautet "week4climate". Die Umweltschützer verstehen sich als Teil der "Fridays for Future"-Bewegung.

Trocknen Moore aus, gelangt Kohlendioxid in die Atmosphäre

In Coburg geht es um den Schutz und Erhalt von Feuchtgebieten und Mooren und der dortigen Tier- und Pflanzenwelt. Im Rottenbacher Moor sei der Klimawandel bereits sichtbar und spürbar, heißt es. Denn das Moor trockne langsam aus. Moore speichern mehr Kohlenstoff als jedes andere Ökosystem. Trocknen diese Flächen aus und baut sich der Torf ab, gelangen schädliches Kohlendioxid und Lachgas in die Atmosphäre.

Intakte Moore halten Treibhausgase zurück

In Bayern entstehen fünf Prozent aller Treibhausgase auf diese Weise, sagte Frank Reißenweber, Biologe im Landratsamt Coburg, dem BR. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, ziehen die Demonstranten heute Nachmittag vom Bahnhofsvorplatz zum Coburger Marktplatz. Dort halten Experten kurze Vorträge. Die Coburger "Fridays for Future"-Initiatoren erwarten bis zu 1.000 Teilnehmer.