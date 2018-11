Demonstration damit Staedtler in Tarifgemeinschaft bleibt

"Staedtler droht, seinen guten Ruf zu verlieren" sagte IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn bei der Kundgebung in der Straße der Menschenrechte in Nürnberg. Unter dem Motto “Staedtler darf nicht stiften gehen“, forderten die Teilnehmer der Kundgebung den Stifthersteller auf, in der Tarifgemeinschaft zu bleiben.

Angst vor Auseinanderbrechen der Tarifgemeinschaft

„Wer aus der Tarifbindung flieht, drückt sich um Verantwortung“, so Horn weiter. Die Gewerkschaft fürchtet, dass den Beschäftigten schlechtere Arbeitsbedingungen und geringere Löhne drohen. Außerdem drohe die gesamte Tarifgemeinschaft durch den Austritt Staedtlers auseinanderzubrechen. Neben Staedtler sind die Stiftehersteller Faber-Castell, Schwan-Stabilo und Lyra in dieser vertreten.

IG Metall gibt sich kämpferisch

Horn drohte auch weitere Maßnahmen an: "Im Wort Tarifvertrag steckt das Wort vertragen. (…) Wenn Staedtler sich nicht vertragen will, sind wir auch zu Streit bereit", sagte Horn.

Die fränkischen Stiftehersteller Staedtler, Faber-Castell, Schwan-Stabilo und Lyra haben zusammen 4.700 Beschäftigte in der Metropolregion. 1.300 arbeiten für Staedtler an den drei Standorten in Nürnberg, Sugenheim und Neumarkt.