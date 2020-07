Demonstration bei Premium Aerotec gegen Stellenabbau bei Airbus

"Normalerweise wäre das heute ein Tag, an dem wir alle hier draußen stehen." Mit diesem Satz drückt einer der Mitarbeiter von Premium Aerotec in Augsburg heute aus, dass die Größe der Demonstration vor dem Werkstor nicht die Sorge der Mitarbeiter zeigen kann. Nur rund 100 Mitarbeiter haben sich an der Aktion der IG Metall beteiligt. Wegen der Corona-Auflagen durften es nicht mehr sein.

100 Mitarbeiter stehen für die Sorgen aller bei Premium Aerotec

Mit einem Plakat, auf dem die Gesichter ihrer Kollegen zu sehen sind, drücken sie aus, dass sie für die Sorgen aller Mitarbeiter der Augsburger Airbus-Tochter stehen. Andere halten Plakate mit der Aufschrift "Gemeinsam für die Zukunft" oder "Nur zusammen durch die Krise".

Stellenabbau bei Premium Aerotec bereits in der Diskussion

Die meisten von ihnen haben erst gestern Abend oder heute Morgen aus dem Radio, der Zeitung oder vom Betriebsrat erfahren, dass Airbus deutschlandweit 5.000 Stellen streichen will. Von der Geschäftsleitung gab es bislang keine Stellungnahme dazu. Dass ihre Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, wussten auch die Mitarbeiter in Augsburg bereits. Doch mit der konkreten Zahl ist die Sorge jetzt noch einmal gestiegen.

Standort Augsburg könnte deutlich verkleinert werden

Wie viele Mitarbeiter wird es treffen? Diese Frage beschäftigt hier nun alle. Und es geht die Sorge um, ob der Standort Augsburg mittelfristig überhaupt noch Bestand hat, wenn die Produktion für die nächsten zwei Jahre wie angekündigt um bis zu 40 Prozent gedrosselt werden soll. Manche hoffen, dass Augsburg nicht so stark betroffen ist, weil hier nicht nur Teile für die Passagierflieger A320 und A330 gefertigt werden, sondern auch für den Militärflieger Eurofighter. Fixe Zahlen für den Standort Augsburg gibt es bislang aber noch nicht.

IG Metall kritisiert den Stellenabbau von Airbus

Die IG Metall will den Stellenabbau in keinem Fall hinnehmen und kritisiert den Sparkurs von Airbus. Deutschland sei überproportional betroffen, so Jürgen Kerner, der bei der IG Metall für die Luft- und Raumfahrtbranche zuständig ist. Das Corona-Virus könne nicht als Vorwand für Einschnitte dienen, um auf Kosten der Beschäftigten die geplanten Renditeziele zu erreichen.

IG Metall: Airbus braucht weiterhin Fachkräfte

Kerner sagt weiter, dass die technologische und ökologische Erneuerung der Luftfahrt unmittelbar bevorstehe. Airbus könne sich angesichts einer solchen Herausforderung nicht leisten, tausende Fachkräfte abzubauen. Betriebsbedingte Kündigungen müssten ausgeschlossen werden, so Kerner. Alternativen wären etwa eine Ausweitung der Kurzarbeit oder Modelle für eine tarifliche Arbeitszeitsenkung.

IG Metall hat weitere Protestaktionen angekündigt

"Wir erwarten verbindliche Perspektiven, insbesondere für die Mitarbeiter von Premium Aerotec", so Kerner. Alle Beteiligten – Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Verbände und auch die Politik – müssten sich schnellstens auf Lösungen verständigen, mit denen der Kahlschlag in der Luftbranche verhindert werde. Die IG Metall hat bereits weitere Protestaktionen angekündigt, nicht nur für Augsburg, sondern bundesweit.