Demonstranten in München fordern "Freiheit für Nawalny"

Nawalny kämpft für Freiheit

Der Fall Alexej Nawalny weckt Erinnerungen an jenen Giftmord vor 15 Jahren. Nawalny war im August des vergangenen Jahres mit einem chemischen Kampfstoff der zu Sowjetzeiten entwickelten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Er macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich. Der Kreml weist eine Beteiligung zurück.

Nach seiner monatelangen Behandlung in Deutschland, war der Kreml-Kritiker am vergangenen Sonntag nach Moskau zurückgekehrt, wo er am Flughafen festgenommen wurde. Ein Gericht verurteilte Nawalny am Montag zu 30 Tagen Haft. Der 44-jährige Jurist soll mit seinem Aufenthalt in der Bundesrepublik gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben.