Demonstranten drücken Solidarität mit der Ukraine aus

Rund 70 Demonstranten haben am Mittwochabend auf dem Regensburger Neupfarrplatz mit Plakaten und Transparenten ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt.

Für Frieden in Europa

Wie die Polizei auf Anfrage am Donnerstag mitteilt, hatte die Eilversammlung die Grüne Jugend bereits am Montag angemeldet. Die Demo stand unter dem Motto: "Solidarität mit der Ukraine - Frieden in Europa". Während der Versammlung gab es vereinzelte Redebeiträge. "Die Redner haben sehr persönlich über ihre Empfindungen über diesen Konflikt gesprochen", sagte ein Sprecher der Polizei zum BR.

Abzug der Truppen

"Wir fordern einen sofortigen Abzug der Truppen und eine Rückkehr Putins an den Verhandlungstisch" - diesen Appell kann man auch auf der Facebook-Seite der Grünen Jugend lesen.

Laut dem Polizeisprecher verlief die Demonstration störungsfrei und ruhig.

Regensburger Partnerstadt Odessa offenbar doch nicht betroffen

Russlands Staatschef Putin hat einen Auslandseinsatz des russischen Militärs im Osten der Ukraine befohlen. Im Staatsfernsehen sprach Putin von einer "Militäroperation", die er in den Regionen Luhansk und Donezk angeordnet habe. Er forderte die ukrainische Armee auf, ihre Waffen niederzulegen.

Die Nachrichtenagentur Interfax zufolge greift Russland auch vom Wasser aus die Ukraine an. Es gebe Landungsoperationen in der Regensburger Partnerstadt Odessa am Schwarzen Meer. Diese Meldung wurde jedoch inzwischen vom ukrainischen Militär als falsch zurückgewiesen.