"Demokratie-Bus": Hofer Jugend gestaltet Schulbus

Die Demokratie in Deutschland ist in Gefahr. Zumindest zeigen sich Politiker in Deutschland derzeit besorgt über eine Radikalisierung der Corona-Proteste. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sprach dahingehend von einer "Gefährdung unserer Demokratie. Das sagte die SPD-Politikerin am Montagmorgen im ZDF. Im unterfränkischen Schweinfurt zeigte sich das Potenzial am vergangenen Wochenende bei einer sogenannten Corona-Demo. Unter anderem versuchten einige aggressive Personen während der Demo ein Polizeifahrzeug in Brand zu stecken.

"Demokratie-Bus" fährt bis 2024 im Landkreis Hof

Um in dieser Stimmungslage für Demokratie zu werben, haben junge Menschen aus dem Landkreis Hof einen Schul- und Linienbus einer Firma aus dem oberfränkischen Naila mit Skizzen und Botschaften gestaltet. Der "Demokratie-Bus" fährt nun bis Ende 2024 auf verschiedenen Strecken im Landkreis Hof, heißt es aus dem Hofer Landratsamt. Ziel des Projekts sei es, auf grundsätzliche Werte der Demokratie aufmerksam zu machen und für "Demokratie leben!" und dessen Jugendforum im Landkreis Hof zu werben.

Mitmach-Aktionen für Jugendliche

Ein auf dem Bus angebrachter QR-Code führt zur Internetseite des Jugendforums Hof. Dort sollen künftig Mitmachaktionen für Jugendliche angeboten werden. Finanziert wurde die Gestaltung des "Demokratie-Bus" durch das Bundesprogramm "Demokratie leben!" des Bundesfamilienministeriums, bei dem der Landkreis Hof seit der ersten Förderperiode 2015 dabei ist.

Vielfalt, Toleranz und Grundrechte stehen im Mittelpunkt

"Die Botschaften auf dem Bus regen zum Nachdenken an. Einige sind mehrdeutig und lassen Raum für verschiedene Interpretationen, während das Gesamtbild des Busses eindeutig ist: Es geht darum, an Vielfalt, Toleranz und demokratische Grundrechte zu erinnern", erklärt Stefan Denzler von "Demokratie leben!".

Berliner Agentur und Grafikerin halfen bei der Umsetzung

Gestaltet wurde der Bus im Juni bei einem Workshop in Regnitzlosau mit einer Berliner Agentur, die die Teilnehmenden mit kreativen Methoden zum Thema Demokratie miteinander in Austausch gebracht hat, heißt es weiter. Die gestalteten Entwürfe und Ideen wurden durch die Graphic Recorderin Ulrike Mahr in gemalte Bilder umgesetzt, die nun auf dem Bus zu sehen sind.

Demokratie-Zusammenschlüsse in Oberfranken

Mit dem Landkreis Hof engagieren sich in der Region auch die Landkreise Wunsiedel, Tirschenreuth und die Stadt Hof. Im Rahmen dieser "Partnerschaft für Demokratie" arbeiten Akteure aus der kommunalen Politik und Verwaltung sowie Vertreter aus der Zivilgesellschaft und von Religionsgemeinschaften zusammen. Ihr Ziel: Auf konkrete Situationen vor Ort eingehen und demokratiefördernde Maßnahmen ergreifen.