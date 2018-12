vor etwa einer Stunde

Demografie: Unterfranken verliert bis 2037 42.500 Einwohner

Das Bayerische Landesamt für Statistik rechnet bis 2037 mit einem Bevölkerungsrückgang in Unterfranken. Nach Berechnungen der Demografen sollen in 20 Jahren 1,27 Millionen Menschen in der Region leben. Ende 2017 waren es noch 1,31 Millionen Menschen.