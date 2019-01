Demo "Wir haben es satt" in Passau

Vor genau einem Jahr fand in Passau die gleiche Veranstaltung unter dem gleichen Motto statt. Damals versammelten sich rund 2.000 Teilnehmer.

"Seitdem hat sich in der Landwirtschaft nicht viel verändert, außer dass die Marionetten ausgewechselt worden sind. Jetzt sind halt zwei Frauen dran." Halo Saibold, GRÜNEN-Kreisrätin

Mit den "Marionetten" bezieht sich Saibold offenbar auf die Landwirtschaftsministerinnen des Bundes und Bayerns, die ihre Ämter 2018 neu antraten. Saibold sagte, die Forderung nach einer anderen Agrarpolitik, die es kleineren Betrieben ermöglicht, weiterzuarbeiten und genügend Geld zu verdienen, bleibe bestehen. Außerdem müsste die Landwirtschaft deutlich natur-, boden- und insektenschonender ausgerichtet sein.

2.000 Teilnehmer in Passau erwartet

Die Demo "Wir haben es satt", die in diesen Wochen in mehreren deutschen Städten stattfindet, beginnt am Samstag um 11 Uhr im Passauer Klostergarten. Die Teilnehmer marschieren nach einigen Reden zum Rathausplatz. Die Organisatoren erwarten wieder an die 2.000 Teilnehmer.