Demo vor Staatskanzlei zum Jahrestag Startbahn-Bürgerentscheid

Vor acht Jahren gab es in München den Bürgerentscheid zur dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Die Fraktionen im Stadtrat gelobten damals, sich an das Nein zu halten, rechtlich jedoch ist der Ausbau noch nicht gestoppt. Durch die Corona-Krise fühlen sich die Startbahngegner im Aufwind, am Mittwoch haben sie in München demonstriert.