Demo-Verbot: Fridays for Future Regensburg ziehen vor Gericht

Weil das Regensburger Ordnungsamt der Route einer geplanten Fahrraddemo am 19. September nicht stattgegeben hatte, hat die Regensburger Fridays for Future-Bewegung Klage beim Verwaltungsgericht eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin der Klimabewegung in Regensburg dem BR.

Geplante Route über Lappersdorfer Kreisel

Die geplante Demo unter dem Motto "Bike for Future" sollte mit maximal 900 erwarteten Teilnehmenden unter anderem über den sogenannten "Lappersdorfer Kreisel" führen, der als Ab- und Zufahrt auf die A93, sowie als Ein- und Ausfahrt auf die B16 dient.

Das Regensburger Ordnungsamt hatte vergangene Woche sein Veto gegen die Fahrraddemo eingelegt: Durch die Fahrraddemo würden Rettungskräfte bei einem möglichen Einsatz behindert und könnten den Lappersdorfer Kreisel nicht befahren.

Klimabewegung klagt Unverhältnismäßigkeit an

Grund für die nun eingereichte Klage der Klimabewegung beim Regensburger Verwaltungsgericht ist nach Angaben einer Sprecherin der Klimabewegung, dass die Entscheidung des Ordnungsamts unverhältnismäßig sei. An dem Kreisverkehr herrsche regelmäßig Stau: "Das ist auch kein Problem und es beschwert sich niemand", so Sophia Weigert von Fridays for Future Regensburg.

Die Route über den Lappersdorfer Kreisel sei indes zentral für das Anliegen, dass die FFF-Bewegung mit der geplanten Fahrraddemo transportieren wollen. Darin geht es unter anderem um eine verbesserte Anbindung Lappersdorfs an den öffentlichen Nahverkehr in Regensburg.