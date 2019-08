Demo in Passau gegen Waldrodung in Neuburg am Inn

In Passau gehen heute Nachmittag rund 100 Teilnehmer der Passauer Fridays-for-Future-Gruppe gegen eine mögliche Waldrodung auf die Straße. Es geht um eine 18 Hektar große Fläche, den sogenannten Bannwald in Neuburg am Inn (Lkr. Passau). Wie die Polizei mitteilt, startet der Protestzug am Klostergarten in Passau und endet im Neuburger Wald.

Firma möchte im Neuburger Wald zwei Kühllager bauen

Die Firma Brummer Logistik, ein Transportunternehmen mit rund 650 Arbeitsplätzen, plant, im Neuburger Wald zwei Kühllager zu bauen. Dafür müsste Bannwald zerstört werden. Die Pläne stellte die Firma Anfang Juli den Gemeinderäten vor - sie gaben grünes Licht.

Bäume umarmen für Klimaschutz, oder abholzen?

"Dass vor der Staatskanzlei in München symbolisch Bäume vom Ministerpräsidenten umarmt werden, von einem klimabeständigen Waldumbau und umfangreichem Klimaschutz geredet wird, gleichzeitig aber eine Bannwaldfläche, die ungefähr der Größe von 25 Fußballfeldern entspricht, gerodet werden soll, stellt in unseren Augen einen gewaltigen Widerspruch dar", argumentiert die Passauer Regionalgruppe von Fridays-for-Future.

Bürger können Einwände einreichen

Die Erweiterungspläne der Firma Brummer liegen in der Gemeinde Neuburg bis zum 31. Oktober aus. Ein Dutzend Bürger habe schon Einwände eingereicht, teilt die Geschäftsleiterin der Gemeinde mit. Auch alle betroffenen Fachstellen müssen sich nun äußern, darunter unter anderem die Bayerischen Staatsforsten, denen der Wald gehört.

Versprechen wird vom Bund Naturschutz als Erpressung verstanden

Zu der Debatte gehört ein weiterer Aspekt: Neuburg ist eine Gemeinde, die bereits unter hoher Verkehrsbelastung leidet. Durch den Ort fahren alle, die nicht im Stau der Grenzkontrolle landen wollen. Wenn das Transportunternehmen Brummer im Bannwald erweitern darf, sollen nur noch maximal zehn Prozent aller Fahrten durch den Ort gehen, der Rest würde dann über die Autobahn verlaufen. So lautet das Versprechen, das die Firma offenbar den Gemeinderäten gab.

Der Bund Naturschutz nennt diesen Vorschlag Erpressung und wandte sich mit einem offenen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Die Forderung: den Wald auf keinen Fall an das Logistikunternehmen zu verkaufen.

Was ist ein Bannwald?

Bannwald ist besonders schützenswerter Wald. Er darf eigentlich nur dann gerodet werden, wenn es dem Gemeinwohl dient, das heißt: Wenn beispielsweise ein Krankenhaus oder eine Bahntrasse gebaut werden soll. Wenn er gerodet wird, müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden, die direkt an den Wald angrenzen. Wie solche Ausgleichsflächen aussehen könnten, dazu wollte sich die Brummer Logistik auf BR-Anfrage nicht äußern. Das Verfahren laufe, mehr gebe es nicht zu sagen, hieß es.