Demo in Nürnberg: "Übers Klimapaket können wir nur lachen"

Aus ganz Bayern kamen Aktivisten zur Fridays-for-Future-Demo nach Nürnberg, zum Beispiel aus Erlangen, Bamberg und Regensburg. Die jungen Aktivisten waren sich einig, dass das Klimapaket der Bundesregierung von vergangener Woche nicht weit genug geht.

"Übers Klimapaket kann ich nur lachen. Die Maßnahmen haben keinen Einfluss aufs Klima, weil sie viel zu gering sind." Jakob Bornschlegl

Maßnahmen fürs Klima: zu schwammig, zu langsam

Die Ziele des Klimapaketes seien schwammig und lägen zu weit in der Zukunft. "Es muss schneller gehen", sagte Lea Wanger. Die jungen Demonstranten wollen jetzt erst recht weiter protestieren, denn ihnen renne die Zeit weg.

"Week for Climate" – Woche fürs Klima endet

Auch in München gingen Fridays-for-Future-Aktivisten heute auf die Straße. Die Aktionen markierten in Bayern den Abschluss der "Week for Climate" – der Woche fürs Klima. In ganz Deutschland haben Fridays-for-Future-Ortsgruppen eine Woche lang unterschiedliche Protest- und Informationsveranstaltungen organisiert.

So hatten zum Beispiel junge Aktivisten am Dienstag in Coburg für den Schutz der Moore demonstriert. Am vergangenen Freitag (20.09.2019) hatte die Bewegung bei dem globalen Klimaprotest weltweit Millionen Menschen mobilisiert, in Bayern waren Zehntausende für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen.