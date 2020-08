Demo in Grainau: "Wir ersticken im Verkehr, Lärm und Müll"

Für gewöhnlich rollt an Schönwettertagen eine Verkehrslawine durch Grainau Richtung Zugspitze und Eibsee. Diesen Samstag gehörten der Dorfplatz und die Durchgangsstraße den Demonstranten. Mit der Demo "Ausgebremst" haben sie gegen den stetig mehr werdenden Ausflugsverkehr im Oberland protestiert.

Verkehr, Lärm, Müll

"So kann es nicht weitergehen. Wir ersticken im Verkehr, Lärm und Müll - mit all den Folgen für Mensch, Tier und Natur", hatte es zuvor in einem Facebook-Aufruf zu mehreren Demonstrationen an verschiedenen touristischen Hotspots geheißen. Die Aktion sollte sich den Organisatoren zufolge nicht gegen Urlauber richten, sondern gegen das immense Verkehrsaufkommen und das Müllproblem. Schließlich wollten alle - Gäste wie Anwohner - eine schöne und unzerstörte Natur genießen.

Mitinitiatorin Karina Winkler sagte: "Wir wollen eine Debatte anstoßen. Für die Lösung brauchen wir dann die Politik." Das Ziel sei eine Verkehrswende mit weniger Autoverkehr. Zumindest sollten Autos schon in Garmisch-Partenkirchen geparkt werden und die Touristen dann mit Bus oder Bahn zum Eibsee und zur Talstation der Seilbahn gebracht werden. Gegen die Urlauber an sich habe niemand etwas in der Region.

Gemeinde Grainau begrüßt Protest

Der Veranstalter, die Radl-Inititative Garmisch-Partenkirchen, zählte an die 500 Teilnehmer. Sie fordern den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, überregionale Verkehrskonzepte, höhere Strafen bei Wildcamping und Umweltverschmutzung.

Der Grainauer Bürgermeister Stephan Märkl (CSU) begrüsste die Initiative für die erste große Demo in Grainau überhaupt. Es sei "ein Aufschrei der Bevölkerung", man brauche auf alle Fälle "Unterstützung aus der hohen Politik", die Gemeinde Grainau wie auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen könnten das Problem alleine nicht mehr stemmen.

Behinderungen im Straßenverkehr

Laut Polizei verhielten sich die Demonstranten vorbildlich und beachteten Abstands- und Hygieneregeln. Im starken Reiseverkehr sei es aber zu Störungen gekommen. Es staute sich auf der B23 von Grainau einige Kilometer weit bis in das Ortsgebiet von Garmisch-Partenkirchen.

Die Aktion in Grainau ist die zweite dieser Art. Im Juli hatten Anwohner in Wallgau demonstriert. Bis 12. September sind in Kochel, Murnau und Garmisch-Partenkirchen weitere Veranstaltungen geplant.

