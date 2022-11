Demo in Erlangen: „ Menschen im Iran weiter unterstützen!“

Zu der Kundgebung hatte der Ausländer- und Integrationsbeirat der Stadt Erlangen aufgerufen. Mit dabei waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtratsfraktionen von SPD, Grüner Liste, ÖDP und der Linken. Laut Polizeiangaben waren mehr als 250 Menschen auf dem Besiktasplatz in Erlangen gekommen. Es sei sehr wichtig, dass sich auch die Politikerinnen und Politiker in Deutschland mit den Menschen im Iran solidarisierten, sagte Maede Soltani, die ebenfalls bei der Kundgebung sprach.

Rufe nach wirtschaftlichen Sanktionen werden lauter

Maede Soltani ist die Tochter des Nürnberger Menschenrechtspreisträgers Abdolfattah Soltani. Sie forderte erneut mehr Sanktionen gegen das Regime. Es ginge nicht darum militärisch einzugreifen, allerdings brauche es härtere wirtschaftliche Sanktionen. Deutschland sei nach wie vor einer der wichtigsten Handelspartner des Irans. Es müsse darüber nachgedacht werden, das Atomabkommen mit dem Iran nur weiterlaufen zu lassen, wenn die Menschenrechte dort eingehalten würden, so Soltani. Die Europaabgeordnete Pierrette Herzberger-Fofana (Grüne Liste) sagte: "Es ist mir wichtig, mich solidarisch mit den Menschen im Iran zu zeigen. Wir müssen mit dem Regime weiterhin in Kontakt bleiben und Maßnahmen ergreifen, damit nicht noch mehr Menschen sterben."

Öffentlichkeit wichtig, um Bewegung aufrecht zu erhalten

Für die Menschen im Iran sei es sehr wichtig, dass weltweit Proteste stattfinden, die sie in ihrer schwierigen und gefährlichen Situation unterstützen, so Maede Soltani. "Wir müssen die Menschen im Iran weiter unterstützen. Sie sind sehr auf sich alleine gestellt. Sie kämpfen für Ideale wie Freiheit und Demokratie." Es brauche mehr Öffentlichkeit, um die Bewegung aufrecht zu erhalten. Ähnlich äußerte sich Rami Boukhachem, Vorsitzender des Ausländer- und Integrationsrat der Stadt Erlangen. Wenn es um Freiheit und Menschenrechte und Menschenwürde geht, dann müsse sich die ganze Welt bewegen. Man versuche die Bewegung so gut wie möglich zu unterstützen.

"Regime mit dem Rücken zur Wand"

Professor Heiner Bielefeldt, Leiter des Lehrstuhls für Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg, hat sich selbst viele Jahre intensiv mit dem Iran beschäftigt. Dass das Regime derart brutal gegen die Demonstranten im Iran vorgehen würde, zeige, wie groß die Angst sei, die Macht zu verlieren. Das Regime stünde "mit dem Rücken zur Wand". Die ganze Bewegung sei nicht nur ein Sturm im Wasserglas, dahinter stünde die Sehnsucht in der Bevölkerung nach Befreiung, nach Menschenwürde und nach Menschenrechten. Es sei nicht das erste Mal, dass es im Iran breite Proteste gebe, die sich gegen das Regime wehren: "Wir haben aber jetzt mit Massenprotesten zu tun, die ein revolutionäres Potential haben." Hinter den Protesten stecke mehr als Frust, dahinter stehe die Erfahrung jahrzehntelanger Demütigung und Bevormundung, das wolle man jetzt überwinden. Ob das gelinge, sei schwer zu sagen, so Bielefeldt.

Land der "Dichter und Denker"

Der Iran sei insgesamt ein Land, in dem es in der Bevölkerung durch viele Gesellschaftsschichten durch ein breites Interesse an intellektuellen Debatten gebe, so Professor Bielefeldt. Es sei ein Land der "Dichter und Denker" in dem mehr Frauen als Männer studiert hätten und die Jugend sehr medienaffin sei und deshalb trotz Einschränkung des Internets Informationen und Nachrichten aus dem Ausland bekomme. Das Potential sei also da, das Regime früher oder später zu überwinden, so der Leiter des Lehrstuhls für Menschenrechte. Auch Bielefeldt fordert härtere wirtschaftliche Sanktionen, diese habe er bisher immer ambivalent gesehen. Mittlerweile sehe er auch, dass viele Iranerinnen und Iraner darauf setzen, solche Maßnahmen einzusetzen. Es brauche mehr als nur symbolische Unterstützung, sondern auch Sanktionen, die das Regime "in die Knie zwingen".

Proteste gehen weiter

Seit Wochen protestiert die iranische Community auch in Franken, so zum Beispiel am vergangenen Wochenende vor der Lorenzkirche in Nürnberg, bei der rund 700 Menschen dabei waren. Auch wenn die Organisation viel Kraft koste, werde man weiterhin eine "Stimme für die Menschen im Iran bleiben", so Maede Soltani. Sie hoffe, dass sich auch mehr Menschen in Deutschland solidarisieren, dass sei sehr wichtig, um den Druck auf das Regime zu erhöhen. Am kommenden Samstag (12.11) soll es eine große Demonstration in München am Königsplatz geben, bei der Vertreterinnen und Vertreter der "Woman-Life-Freedom"- Bewegung aus München, Nürnberg, Erlangen, Stuttgart, Ravensburg und Ulm dabei sein werden.