Demo in Bad Füssing: Kurort fordert Öffnungsperspektive

Thermen, Hotels, Gastronomie und andere Unternehmen aus Bad Füssing im Kreis Passau machen heute mit einer Kundgebung auf sich aufmerksam. Sie beginnt um 12 Uhr auf dem Kurplatz. Die Forderung der Teilnehmer: eine Öffnungsperspektive. Auch im Kurort Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn soll am Freitag dem Ärger Luft gemacht werden.

"Es reicht kaum mehr zum Leben"

Die Veranstalter der Demo erwarten über 200 Teilnehmer. Organisator ist die "Thermenwelt Bad Füssing", ein Zusammenschluss von über 20 Unternehmen aus Deutschlands größtem Kurort. Eine Sprecherin sagte dem BR, es werde Zeit, "etwas lauter zu werden". Seit Beginn der Corona-Pandemie hätten Unternehmer und Mitarbeiter viel mitgemacht. Trotz staatlicher Unterstützung reiche es für viele kaum mehr zum Leben.

"Die Menschen hier brauchen eine Öffnungsperspektive. Es geht nicht nur um die Existenz der Bäder und Thermen, da hängt noch viel mehr dran. Betroffen sind alle - vom Bäcker bis zum Reiseunternehmer." Sprecherin der "Thermenwelt Bad Füssing"

Kundgebung mit mehreren Rednern

Bei der Kundgebung, die zwei Stunden dauern soll, wollen Vertreter unter anderem der Thermen, der Gastronomie, des Handels, des Gesundheitswesens und der Fitnessbranche über ihre Erfahrungen mit dem seit Monaten andauernden Lockdown berichten. Sprechen werden auch Pfarrer Norbert Stapfer, der Landtagsabgeordnete Walter Taubenender (CSU) und eine Schülerin.

4.500 Arbeitsplätze sind betroffen

Bereits im Frühjahr mussten in Bad Füssing Bäder, Hotels und Gastronomiebetriebe drei Monate geschlossen bleiben. Der im November verhängte Lockdown hält weiter an. Mit jährlich bis zu drei Millionen Übernachtungen ist die Gemeinde im Landkreis Passau Europas meistbesuchter Kurort. Der Kurbetrieb erwirtschaftet normalerweise 450 Millionen Euro Umsatz. 4.500 Arbeitsplätze hängen direkt davon ab.

Digitale Demonstration auch in Bad Birnbach

Auch im Kurort Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn will man auf die aktuelle, prekäre Lage aufmerksam machen. Am Freitag werden unter anderem Bundestagsabgeordneter Max Straubinger (CSU), Landtagsabgeordneter Martin Wagle (CSU), der Landrat von Rottal-Inn, Michael Fahmüller (CSU), und Bürgermeister der Region sowie Thermenleiter an einer digitalen Kundgebung teilnehmen.

Besonders verärgert sei man in Bad Birnbach darüber, dass die Thermen und Betriebe bereits im vergangenen Jahr ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet hatten, welches auch erfolgreich umgesetzt werden konnte. Das sagte Viktor Gröll, der Leiter der Kurverwaltung, dem BR. Jedoch habe man trotzdem schließen müssen. "Wenn wir wieder öffnen dürfen, steht Sicherheit natürlich auf Platz eins", so der Leiter der Kurverwaltung. Die Kundgebung findet am Freitag um 11 Uhr im Artrium in Bad Birnbach statt. Eine Anmeldung ist notwendig, heißt es.