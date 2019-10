Demo gegen türkische Militäroffensive: Polizei muss einschreiten

In der Schweinfurter Innenstadt demonstrierten am Mittwoch laut Polizei rund 120 Teilnehmer gegen die türkische Militäroffensive in Syrien. Auf dem Schillerplatz fand von 17.30 bis 19 Uhr eine Versammlung der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands und des Internationalistischen Bündnisses unter dem Motto "Völkerrechtsverletzung durch die Türkei" statt.

Kette aus Polizisten trennte Demonstranten und Provokateure

Der Polizei zufolge provozierten Außenstehende die Demonstranten während der Auftaktkundgebung und während des anschließenden Zuges durch die Innenstadt. Mit einer Polizeikette und Platzverweisen musste die Schweinfurter Polizei samt Unterstützungskräften einschreiten, um Handgemenge zu verhindern. Es kam zu vier Festnahmen. Außerdem sprach die Polizei mehrere Platzverweise aus. Die Schweinfurter Polizei führt Ermittlungen wegen Beleidigung eines Polizeibeamten und versuchter gefährlicher Körperverletzung durch einen Flaschenwurf.