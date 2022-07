Demo gegen Norisring-Rennen in Nürnberg

Unter dem Motto "Mit Vollgas in die Klimakatastrophe" haben nach eigenen Angaben rund 50 Menschen gegen die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) am Nürnberger Norisring protestiert. Am Rande der Veranstaltung machten die Demonstranten klar, dass das DTM-Rennen in ihren Augen nicht mehr zeitgemäß sei. Die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine seien gute Gründe, künftig auf solche Autorennen zu verzichten, so die Veranstalter des Protests.

Demonstranten wünschen sich klimabewusstes Umdenken

Während Spitzenpolitiker die Bundesbürger dazu aufrufen würden, fossile Brennstoffe zu sparen, verbrenne man hier Tausende Liter Sprit für den Spaß. Die Demonstranten wünschen sich ein klimabewusstes Umdenken – bei den Verantwortlichen der DTM, den Zuschauern und der Stadt Nürnberg. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatten Klimaaktivisten von der Stadt Nürnberg die Absage des Rennens gefordert.