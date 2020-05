Demo gegen Nazi-Aufmarsch - 10 Jahre "Schweinfurt ist bunt"

Am 8. Februar 2010 wurde das Bündnis "Schweinfurt ist bunt – Bündnis für Demokratie und Toleranz“ ins Leben gerufen. Der Verein hat viele Veranstaltungen, Lesungen, Podiumsdiskussion, eine Nachdenk-Kampagne und vieles mehr organisiert. Ziel war von Anfang an, zu informieren, Meinungen auszutauschen und präventiv zu arbeiten. In den vergangenen 10 Jahren das Bündnis "Schweinfurt ist bunt" mit verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen gezeigt: Rassismus, Nationalismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit hat keine Chance. Besonders deutlich wurde dies am 1. Mai 2010 als über 10.000 Menschen in Schweinfurt ein friedliches Fest der Demokratie feierten.

Seit 10 Jahren gegen Rassismus und Intoleranz

Wichtige Meilensteine des Bündnisses waren neben dem friedlichen Protest gegen den Nazi-Aufmarsch, die Auszeichnung mit dem Würzburger Friedenspreis 2015 und die Nachdenk-Kampagne 2017. Zu den Bündnispartnern gehören DGB Region Unterfranken, Kolpingfamilie Schweinfurt, Schweinfurter Aktionsbündnis gegen Atomkraft, Bayerische Sportjugend im BLSV Kreis Schweinfurt oder Bund Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Schweinfurt. Insgesamt unterstützen 75 Organisationen, Parteien, Vereine oder Initiativen das Bündnis "Schweinfurt ist bunt“.

