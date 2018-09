21.09.2018, 17:02 Uhr

Demo gegen Mietwucher in Augsburg

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat am Abend in Augsburg zu einer Demo gegen Mietwucher aufgerufen. Mit einer Protestaktion auf dem Moritzplatz wollte der DGB darauf aufmerksam machen, dass in Augsburg bezahlbare Wohnungen Mangelware sind.