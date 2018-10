Demo gegen Gestank in Raubling

Die Protestierenden, die am Vormittag gegen fäulnisartigen Gestank in ihrem Ort demonstrierten, zogen vor den Sitz der Firma Pharmazell, deren Kläranlage der Verursacher des Gestanks ist.

Demonstranten kritisieren Informationspolitik der Firma

Die Demonstranten klagten darüber, dass es keinen Ansprechpartner und keine Informationen von der Firma gibt, was genau den faulig-muffigen Geruch verursacht und ob dieser unter Umständen gefährlich sei. Per Pressemitteilung hatte die Firma mitgeteilt, dass die genaue Ursache der Geruchsbildung seit Anfang Oktober noch nicht ermittelt werden konnte. Man arbeite in Absprache mit Landratsamt, Gemeinde und TÜV an einer Lösung.

Das Unternehmen scheut keine Kosten und Mühen, um die Geruchsemissionen schnellstmöglich und nachhaltig zu senken." Pressemitteilung von Pharmazell

Eine Zufuhr von Sauerstoff in die Kläranlage der Firma hat jedenfalls laut Raublinger Anwohnern noch keine Verbesserung gebracht. Die Anwohner kündigten weitere Demonstrationen an, bis das Problem gelöst wird.

Dem Raublinger Bürgermeister Olaf Kalsperger zufolge ist Geduld gefragt, weil Kläranlagen sehr träge funktionierten. So sei eine Umstellung - wenn überhaupt - erst 14 Tage später spürbar.