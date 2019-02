Demo gegen Fahrverbote in München

Der Automobilclub "Mobil in Deutschland" hat am Samstag zu einer ersten Demonstration in München aufgerufen. Die Teilnehmer trafen sich am Samstagnachmittag auf der Grünfläche in der Sonnenstraße, Ecke Schwanthalerstraße. In München seien rund 250.000 Dieselfahrzeuge angemeldet, sagte Michael Haberland, Gründer und Präsident von "Mobil in Deutschland e.V." dem BR. Mobilität sei ein Grundrecht, niemand sollte gezwungen werden auf ein Verkehrsmittel umzusteigen, das er nicht will.

Bessere Luftwerte in München

Hintergrund der Kundgebung sind die vergangenen Woche veröffentlichten neuen Messwerte aus der Landeshauptstadt. Das Ergebnis: Nur noch an zwei der städtischen Messstellen liegt die Stickstoffbelastung über dem zugelassenen Höchstwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Neue Demonstration geplant

München habe also gute Luft und keinen gesundheitlichen Notstand, folgert Haberland. "Mobil in Deutschland e.V." ruft bereits zur nächsten Demonstration auf: Am kommenden Samstag um 15 Uhr wollen sich die Demonstranten erneut treffen.