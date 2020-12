Demo gegen das Verbrennen von AKW-Abfällen in Schwandorf

Rund 50 Demonstranten haben am Mittwochmittag am Rande der Verbandsversammlung des Zweckverbands Müllverwertung Schwandorf gegen das Verbrennen sogenannter "freigemessener Abfälle" aus Atomkraftwerken (AKW) im örtlichen Müllkraftwerk protestiert. Zur Kundgebung an der Oberpfalzhalle hatte das Bündnis für Atomausstieg Regensburg gemeinsam mit Parteien und Umweltschützern aufgerufen.

Keine "freigemessenen Abfälle" mehr aus Grafenrheinfeld

Die Zweckverbandsführung teilte seinen Mitgliedern bei der Versammlung mit, dass künftig keine "freigemessenen Abfälle" mehr aus dem fränkischen Atomkraftwerk Grafenrheinfeld angenommen werden. Das reicht den Kritikern allerdings nicht, da auch weiterhin Abfälle aus den niederbayerischen AKWs Isar 1 und 2 im Landkreis Landshut angenommen werden.

"Freigemessene Abfälle" stammen aus dem Kontroll- und Überwachungsbereich von Kernkraftwerken. Dabei handelt es sich aber nicht um hochradioaktives Material, sondern um dort generell anfallenden Abfall wie Putzlappen, Schutzanzüge, Verpackungs- oder Dämmmaterial.

Kritiker befürchten Belastungen für Anwohner

Diese sind nur sehr schwach belastet und können nach einer Messung für die Verbrennung freigegeben werden, wenn ein Grenzwert nicht überschritten wird. Die Gegner lehnen diese Praxis des sogenannten "Freimessens" generell ab. Sie befürchten Belastungen für die Anwohner, auch wenn von den Abfällen nur eine sehr geringe Strahlung ausgeht. Ein Gesundheitsrisiko könne auch bei einer sehr geringen Strahlendosis nicht ausgeschlossen werden, so ein Argument der Gegner. "Selbst im Atom-Land Frankreich, gibt es das Freimessen nicht. Da darf das auch nicht verbrannt werden", sagt Petra Fielbeck vom Bündnis für Atomausstieg Regensburg.

Weiterhin Verbrennung von "freigemessenem Abfall" in Schwandorf

Verantwortliche des Zweckverbands und Behörden wie das Bayerische Landesamt für Umwelt betonen dagegen stets, dass das Verbrennen sicher und ungefährlich sei. So sei laut Letzterem die jährliche Belastung durch den "freigemessenen Abfall" geringer als die natürliche Hintergrundstrahlung. Der Zweckverband sei gesetzlich verpflichtet die freigemessenen Abfälle aus den Kernkraftwerken Isar 1 und 2 anzunehmen. Die Verbrennung der Abfälle sei als Entsorgungsweg gesetzlich vorgeschrieben, so die Zweckverbandsführung.

Werden Werte von Radioaktivitätsmessgeräten veröffentlicht?

Mitglieder der Verbandsversammlung äußerten in der Sitzung am Mittwoch auch Verständnis für die Verbrennung der Abfälle aus den niederbayerischen Atomkraftwerken. Sie begrüßten, dass der Abfall aus Grafenrheinfeld nicht mehr angenommen wird, dennoch waren sich die Redner einig, dass der Abfall aus dem Landkreis Landshut nicht abgelehnt und nach dem Sankt-Florians-Prinzip weitergereicht werden sollte. In Wortmeldungen verlangten Versammlungsteilnehmer aber auch Transparenz vom Zweckverband. Die Werte neuinstallierter Radioaktivitätsmessgeräte sollten veröffentlicht werden, so eine Forderung aus dem Gremium.