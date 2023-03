Demo gegen Abtreibung: Marschieren "für das Leben" in München

Der Verein "Stimme der Stille" lehnt die Forderung der Bundesfamilienministerin ab. "Wir halten es für einen Skandal, dass eine Bundesfamilienministerin unsere Rechtsordnung derart angreifen möchte, indem bestimmte Taten gegen das Leben legalisiert werden sollen", sagt die Vorsitzende Silja Fichtner. Weil aber "das Töten Unschuldiger" nicht erlaubt sei, sei auch Abtreibung "zu recht" rechtswidrig, ausnahmslos.

"Verbot verhindert Schwangerschaftsabbrüche nicht"

Demgegenüber sagt Rita Klügel vom Verein "Donum Vitae": "Aus langjähriger Beratungserfahrung heraus können wir sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche durch ein striktes Verbot nicht verhindert werden." Der bundesweite Verein "Donum Vitae" betreibt in Bayern 20 staatlich anerkannte Beratungsstellen für Schwangere und lehnt den "Marsch für das Leben" entschieden ab: wegen dessen "einseitiger Orientierung".

Mit Schlagworten wie "Euthanasie" oder "Angriffe gegen das menschliche Leben" werden laut Klügel "Betroffene in einer Krisensituation, in der Entscheidungssituation des Schwangerschaftskonfliktes nicht erreicht".

Erzbistum beteiligt sich nicht am "Marsch für das Leben"

Hervorgegangen ist "Donum Vitae" um die Jahrtausendwende aus dem Konflikt der katholischen Kirche in Deutschland mit dem Vatikan. Streitpunkt war die Frage, ob "Donum Vitae" als damals kirchliche Einrichtung den so genannten Beratungsschein ausstellen darf, der nach gesetzlicher Regelung notwendig ist, um abzutreiben. Der Vatikan sagte: nein. Seither ist "Donum Vitae" mit seiner "doppelten Anwaltschaft für Mutter und Kind", wie der Verein es nennt, keine kirchliche, aber christlichen Werten verpflichtete Anlaufstelle für Schwangere in Konfliktsituationen – und stellt den Beratungsschein aus.

Das tun die Beratungsstellen des Münchner Erzbistums nicht. Allerdings beteiligt sich das Erzbistum offiziell auch nicht am "Marsch für das Leben", wie wohl die katholische Kirche Abtreibung strikt ablehnt. Für Aufsehen sorgte zuletzt Papst Franziskus, als er Abtreibung im vergangenen Sommer mit Auftragsmord verglich. Auf Anfrage teilte das Bistum ohne Angaben von Gründen mit: "An der Organisation oder Durchführung des 'Marsches für das Leben', der am Samstag in München stattfindet, ist die Erzdiözese nicht beteiligt." Der Gottesdienst, der am Morgen in einer katholischen Pfarrei stattfindet, sei auch nicht mit dem Bistum abgesprochen.