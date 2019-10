Demo gegen A94 in Simbach am Inn

Rund fünf Kilometer soll die A94-Trasse durch das Stadtgebiet von Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn) führen. 1,2 Kilometer durch einen Tunnel - der Rest oberirdisch. Das wollen viele Simbacher nicht hinnehmen. Sie haben Angst vor Lärm und Abgasen und fordern einen durchgehenden Autobahntunnel. Unterstützt wurden die etwa 50 Demonstranten am Montag vor dem Rathaus vom wohl prominentesten Paar der Stadt: Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer alias Herbert und Schnipsi.

Gespräche hinter verschlossenen Türen

Anlass der Demo war der Besuch von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Er hat mit Kommunalpolitikern aus Simbach am Montag hinter verschlossenen Türen verhandelt. Für Scheuer bestehen an der Notwendigkeit einer durchgehenden A94 zwischen Passau und München keine Zweifel - nur das "Wie" bei Simbach ist offen - und die Tunnel-Forderung nicht neu.

Ergebnis unbekannt

Ein Ergebnis der Verhandlungen ist noch nicht bekannt. Aber: Obwohl die Planungen für die A94 durch das Stadtgebiet von Simbach am Inn in Niederbayern noch am Anfang sind - der Widerstand in der Niederbayerischen Grenzstadt ist schon jetzt greifbar.

A94 - Der ewige Streit

Mit dem Auto von München Richtung Passau oder zurück - darüber wird seit Jahrzehnten gestritten. Die A94 wächst zwar, aber langsam. Vor einer Woche wurde das 33 Kilometer lange Teilstück der A94 zwischen Pastetten und Heldenstein in Oberbayern offiziell eröffnet. Weiterhin gestritten aber wird vor allem über den A94-Bau in Simbach am Inn.