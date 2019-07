Demo fürs Klima: Fridays for Future vor Nürnberger Rathaus

Der Nürnberger Stadtrat hat sich mit Mehrheit darauf geeinigt nicht den Klimanotstand auszurufen. Die Stadträte einigten sich vielmehr auf einen Klimafahrplan, in dem der Klimaschutz als zentrale Zukunftsaufgabe der Stadt festgehalten wird. Die Stadt erkennt an, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen.

Stadt beschließt Maßnahmenkatalog

Nürnberg strebt nun an, die CO2-Emission bis 2050 um 95 Prozent zu reduzieren. Die Stadtverwaltung soll bis 2035 klimaneutral sein. Die Stadträte einigten sich weiter darauf, dass in Zukunft bei allen Ratsvorlagen die Auswirkungen auf das Klima beachtet werden. Zudem soll die Verwaltung ihren Fokus auf eine CO2-neutrale Wärmeversorgung bei Neubauten richten. Auch in Sachen Mobilität soll die Stadt nachhaltiger werden.

Lautstarke Demo der Fridays-for-Future-Bewegung

Zu Beginn der Stadtratsitzung haben vor dem Rathaus rund 80 Aktivisten von Fridays for Future und anderen Initiativen lautstark demonstriert, ihnen geht der Beschluss nicht weit genug. Sie hatten gefordert den Klimanotstand auszurufen, um die Dringlichkeit der Situation zu unterstreichen. Bis Mitte Juni haben sich in Deutschland zehn Städte dem Klimanotstand angeschlossen, darunter auch die Nachbarstadt Erlangen.

Fürth will Klimaschutz-Stadt werden

In Fürth diskutierte heute der Stadtrat ebenfalls, ob der Klimanotstand ausgerufen werden soll. Die Stadträte entschieden sich dagegen. Fürth soll aber Klimaschutz-Stadt werden. Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) bezeichnete den Begriff Notstand als problematisch, weil er das Außerkraftsetzen der Grundrechte impliziere. Wie der Papst könne man zwar vom globalen Klimanotstand sprechen, aber nicht von einem Klimanotstand in der Kommune. Notstand würde bedeuten: keine Kirchweih, keine neuen Wohnungen.

Jedes Jahr 5.000 neue Bäume

Um Klimaschutz-Stadt zu werden hat der Fürther Stadtrat konkrete Maßnahmen beschlossen: Das Referat Umwelt, Recht und Ordnung soll in Referat für Umwelt- und Klimaschutz umbenannt werden. Außerdem sollen der Personennahverkehr und das Radwegenetz ausgebaut und jährlich mindestens 5.000 Bäume gepflanzt werden. Weiter ist geplant, ein städtisches Klimaschutz-Konzept zu erarbeiten und mehr Solaranlagen aufzubauen.

Die Debatte wurde von vielen Besuchern aufmerksam verfolgt. Eine Vertreterin von Families for Future forderte zu Beginn der Sitzung, den Klimanotstand auszurufen und entsprechend zu handeln.