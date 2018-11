Demo für sicheren Radverkehr in Nürnberg

Mit langen Abstandshaltern aus Schaumstoff radeln sie durch die Nürnberger Südstadt, rund 50 Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Den Radfahrern geht es um ihre persönliche Sicherheit. Sie sind oft in Nürnberg unterwegs und fühlen sich auf vielen Straßen nicht sicher.

"Wir sind Alltagsradler, das heißt, es ist nicht nur Hobby, sondern wir fahren alle unsere Mobilität im Großraum mit dem Rad und das ist zum Teil lebensgefährlich. Weil eben so was Einfaches wie diese Abstandregel nicht eingehalten wird." Detlef Pauly, Mitinitiator der Aktion

Sicherheit in der Mitte der Fahrbahn

1,50 Meter Sicherheitsabstand müssen Autofahrer einhalten, wenn sie Radfahrer überholen. Sitzen Kinder mit auf dem Rad, sogar noch mehr. Schwierig bei einer Fahrbahnbreite von vielleicht drei Metern in der Innenstadt. Viele der Radfahrer haben in Nürnberg schon gefährliche Situationen erlebt. Einer der Fahrer tendiert nach eigenen Aussagen dazu, eher in der Mitte der Straße zu radeln. So sei er vor plötzlich aufgehenden Autotüren sicher und würde auch nicht so dicht überholt. Für Kinder oder Senioren sei das aber nicht praktikabel, denn er würde dafür öfter angehupt werden.