Demo für schnelleren Klimaschutz in München

Das Bündnis "Fridays for Future" hat heute bundesweit für mehr Klimaschutz demonstriert. In Oberbayern gingen die Aktivisten in München, Ingolstadt, Bad Tölz und in Prien am Chiemsee auf die Straße. Sie fordern mehr Tempo beim Klimaschutz, vor allem nach der Hochwasserkatastrophe der vergangenen Woche. Dazu aufgerufen hatten Fridays for Future Bayern, der Bund Naturschutz Bayern, der Landesbund für Vogelschutz, Parents for Future sowie Grüne, SPD und ÖDP.

Schweigeminute vor der Bayerischen Staatskanzlei

Eine Schweigeminute für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Damit begann die Demonstration in München, zu der unter anderem Fridays for Future und der Bund Naturschutz Bayern aufgerufen hatten. Anschließend zogen rund 300 Demonstranten von der Staatskanzlei durch die Münchner Innenstadt zum Friedensengel.

Kritik an Ministerpräsident Markus Söder für Klimaziel 2040

Die Ankündigung von Ministerpräsident Söder, wonach Bayern bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden solle, genügt den Aktivisten nicht. Die Sprecherin von Fridays for Future Bayern, Anja Paolucci, forderte, dass das schneller gehen müsse.

"Die Regierung Söder muss zum Einen dafür sorgen, dass Bayern bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und das am allerbesten mit einem Emissionsbudget statt einfach nur Jahreszahlen. damit wir garantieren können, dass wir unter 1,5 Grad bleiben." Fridays for Future-Sprecherin Anja Paolucci

Die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen: Das ist auch das Ziel des Pariser Klimaabkommens, das fast alle Staaten der Welt vor sechs Jahren unterzeichnet haben.

Demonstranten fordern Windkraftausbau und Ende der 10H -Regelung

Die Demonstranten in München wollen außerdem die Abschaffung der umstrittenen 10h-Regel, ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 Kilometern pro Stunde und das Ende der Zulassung von Verbrennermotoren ab 2030. Der Ausbau der Windkraft sei durch diese Regelung in den letzten Jahren fast zum Stillstand gekommen. "Zusammen mit dem Ausbau der Photovoltaik ist das die zentrale Voraussetzung für ein klimaneutrales Bayern“, so der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Mergner.

Tempolimit von 120 auf Autobahnen gefordert

Weitere Forderungen waren ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und Tempo 30 innerorts und das Ende der Zulassung von Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2030. Die Forderung nach einem Tempolimit von 130 in Deutschland wird von vielen Parteien gefordert, von der Regierung wird sie abgelehnt.

Demonstrationen in vielen Bayerischen Orten.

Auch in anderen Orten in Oberbayern fanden heute Demonstrationen von Fridays for Future für den Klimaschutz statt. Nach Polizeiangaben gingen in Prien am Chiemsee 120 Menschen auf die Straße. In Ingolstadt waren es nach Polizeiangaben etwa 55 und in Bad Tölz zwölf Personen.

Bewegung will vor der Bundestagswahl noch verstärkt aktiv werden

In nächster Zeit wollen die Aktivisten von Fridays for Future wieder jeden Freitag auf die Straße gehen, das sagte Anja Paolucci, die Pressesprecherin der Organisation dem BR: "Wie gehabt, wie gewohnt. Und wir gehen dann am 24. September, also am Freitag vor der Bundestagswahl auf die Straße, mit einem globalen Großstreik."

Nach der Bundestagswahl will Fridays for Future einfordern, dass der Koalitionsvertrag klimafreundlich ist. Nicht nur klimafreundlich, sondern Klima aktiv schützt