Demo für Lufthansa-Rettungspaket am Flughafen München

Die Corona-Pandemie hat die Lufthansa in nie dagewesene Turbulenzen gebracht. Allein in Deutschland sind rund 11.000 Jobs in Gefahr. Auch bei der Belegschaft in München fürchten viele um ihren Arbeitsplatz. Der Bund hat ein 9-Milliarden-Euro-Rettungspaket geschnürt, über das die Aktionäre am Donnerstag bei der Hauptversammlung entscheiden sollen.

Demo in gelben Warnwesten

Deshalb haben am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen mehrere Hundert Beschäftigte – Kabinenpersonal, Piloten, Techniker und Bodenpersonal – für das geplante Rettungspaket demonstriert. Viele trugen eine gelbe Warnweste oder hielten Schilder mit Aufschriften wie "Don't cut our wings", "Rette uns ... wer kann" oder "Rettet unsere Lufthansa". Die Industriegewerkschaft Luftverkehr hatte zusammen mit anderen Branchengewerkschaften zu der Demo aufgerufen. Auch in Frankfurt, Hamburg und Berlin fanden Kundgebungen statt.

Bei Ablehnung des Rettungspakets droht Insolvenz

Das Rettungspaket könnte bei einer Blockade durch den Münchner Milliardär und Großaktionär Heinz Hermann Thiele noch scheitern. Er will verhindern, dass sich der Staat an der Lufthansa beteiligt. Lehnen die Aktionäre das Rettungspaket ab, würde das für die Airline wohl die Insolvenz bedeuten.