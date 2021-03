02.03.2021, 06:16 Uhr

Demo für bessere Bezahlung in der privaten Altenpflege

Pflegekräfte in der privaten Altenpflege wollen besser bezahlt werden. Am Montagabend haben sie in der Nürnberger Nordstadt demonstriert, vor den Geschäftsräumen der Caritas und gegen Niedriglöhne.