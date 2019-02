Demo für bessere Arbeitsbedingungen in der Spielzeugindustrie

In Nürnberg demonstriert heute das Bündnis „Fair Toys“ gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in den Spielzeugfabriken von Drittweltländern. In der Frankenmetropole findet derzeit die weltgrößte Spielwarenmesse statt.

"Fair Toys" kämpft für bessere Arbeitsbedingungen

Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Deutschland, Europa und in Asien setzt sich das Nürnberger Bündnis "Fair Toys" seit über zehn Jahren für die Beachtung der Menschenrechte und grundlegender Arbeitsnormen in der Spielzeugindustrie ein. Im Dezember wurde der „Toys Report 2018“ veröffentlicht. Die Recherche der Arbeitsrechtsorganisationen China Labor Watch (CLW) und Christliche Initiative Romero (CIR) berichteten darin über menschenunwürdige Bedingungen in der Spielwarenindustrie Chinas. In der Produktion für das Weihnachtsgeschäft hätten die Arbeiter in den untersuchten Fabriken 80 bis 175 Überstunden pro Monat leisten müssen. Der Umgang mit gefährlichen Chemikalien, Niedriglöhne und unhygienische, beengende Zustände in den Fabrikunterkünften gehörten ebenfalls zum Alltag der Fabrikarbeiter, so Ergebnisse des Berichts.

Die Demonstration in Nürnberg findet zwischen 8 und 9 Uhr zwischen dem Ausgang der U-Bahnstation und dem Eingang zur Nürnberger Messe statt.