Demenznetzwerk: So viel leisten Freiwillige

Der Anteil der Demenzkranken steigt aufgrund der demographischen Entwicklung kontinuierlich an. Deshalb bauen viele Städte und Gemeinden im Freistaat Unterstützungsangebote für Patienten und Angehörige auf.

Politik verlässt sich auf Ehrenamtliche und die Gesellschaft

Viele Verbände kritisieren allerdings, dass sich die Politik zu sehr auf ehrenamtliche Hilfe, vor allem im ländlichen Raum in Form von Nachbarschaftshilfe, verlasse. Auch Volker Göbel vom Diakonischen Werk in Schweinfurt bemängelt dies. In Zukunft sei diese Form der Unterstützung nicht mehr selbstverständlich. Bereits jetzt hätten Menschen, die nicht so gut in soziale Netzwerke eingebunden seien, Probleme, ehrenamtliche Hilfe zu bekommen. "Ohne organisierte Unterstützung wird die Gesellschaft das Thema Demenz nicht in den Griff bekommen", warnt Göbel.

"Das Angebot von Tagespflege und Betreuungsgruppen, seien diese unter professioneller Trägerschaft oder teilweise ehrenamtlich organisiert, reicht nicht aus. Die Kommunen müssen hier viel mehr als bisher in die Verantwortung einbezogen werden." Volker Göbel, Diakonisches Werk Schweinfurt e.V.

Probleme vor allem auf dem Land

Das Problem seien vor allem ländliche Gebiete, so Göbel. Zu Beginn des Rentenalters seien Demenzen noch sehr selten und betreffen nur 1,6 Prozent der 65- bis 69-Jährigen. Mit fortschreitendem Alter verdoppelt sich jedoch die Betroffenenrate nahezu alle fünf Jahre. Mehr als 40 Prozent der 90-Jährigen zeigen Symptome.

Bei der Versorgung der Patienten in ländlichen Kommunen sei es vor allem wichtig, die Strukturen für die Betreuung der Demenzkranken so aufzubauen, dass sie so lange wie möglich in ihrem häuslichen Bereich bleiben können.

"Da kaum noch ein pflegender Angehöriger es sich leisten kann, vollständig aus dem Berufsleben auszuscheiden, um sich der Pflege zu widmen, wird es immer wichtiger, dass sich auch kleine Dörfer, die zugehörigen Vereine und sogar jeder einzelne Bürger und jede einzelne Bürgerin auf ein Leben mit behinderten und pflegebedürftigen Menschen im Alter einstellen. Dazu gehört in erster Linie der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen." Volker Göbel, Diakonisches Werk Schweinfurt e.V.

Bayerische Demenzstrategie

2013 wurde durch die Staatsregierung eine Demenzstrategie beschlossen. Dabei geht es vor allem um die Verbesserung der Lebensbedingungen und Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen. Aber auch eine angemessene, an den Bedarfen orientierte Betreuung und Pflege soll sichergestellt werden. In Bayern werden rund 70 Prozent der Pflegebedürftigen nach Hochrechnungen zu Hause, meist von Angehörigen, versorgt. Wichtig sei es hier, bessere Möglichkeiten von stundenweiser Betreuung durch Ehrenamtliche zuhause aufzubauen und genug Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen.

Beispiel: "Demenz-ABS" in Bamberg

In der oberfränkischen Stadt Bamberg sind viele Initiativen und die Stadt selbst am Aufbau einer guten Versorgung für Demenzkranke beteiligt. Ziel ist es, eine demenzfreundliche Region zu schaffen, Tabus abzubauen und für die Krankheit zu sensibilisieren. Grundlage für die Arbeit ist das sogenannte "Demenz-ABS".

Die Buchstaben ABS stehen für die Schwerpunkte "Allgemeinheit informieren und sensibilisieren", "Betroffene und Angehörige unterstützen" und "Strukturen stärken, Synergien fördern". Mittlerweile wurden über 300 Polizisten, Behördenmitarbeiter und Beschäftigte in Handel und Gewerbe geschult. Ihnen werden dabei die Krankheit und ihre Formen und vor allem Symptome erklärt.

Mitarbeiter sollen aufmerksam werden, wenn sich beispielsweise ein Kunde plötzlich auffällig verhält, unangemessene Kleidung trägt, verwirrt wirkt oder Schwierigkeiten hat, auf Fragen präzise zu antworten. Es wird in den Schulungen auch versucht, besondere Verhaltensweisen an die Hand zu geben.

So sollten Demenzkranke beispielsweise nicht vehement auf ihre Defizite angesprochen werden. Wichtig sei, Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. Mit Demenzerkranken zu kommunizieren, ist oft nicht leicht. Vor allem muss viel Geduld und Verständnis aufgebracht werden. Auf die mit der Demenz einhergehenden Verhaltensänderungen sollte ruhig und behutsam reagiert werden. Konfrontation und Ungeduld bewirken das Gegenteil und verstärken Ängste und Aggressionen.

Beispiel: Demenzfreundliche Apotheken

Rund 40 Apotheken in Bayern haben sich der Initiative "Demenzfreundliche Apotheke" angeschlossen. Dort werden Betroffenen und Angehörigen Informationen zur Früherkennung, zur Arzneimitteltherapie und zu Ernährungsfragen angeboten. Zudem vermitteln sie Gesprächspartner. Ziel dieses Projektes ist der Aufbau eines Netzwerkes, das Betroffenen und ihren Angehörigen eine Hilfestellung bei auftretenden Fragen geben kann. Am 28. September wollen sich weitere Apotheken in den Landkreisen Roth, Weißenburg, Gunzenhausen, Schwabach und Nürnberger Land anschließen. Im Oktober folgen Apotheken in Ansbach und Umgebung.

Beispiel: Demenzinitiative im Krankenhaus

Die Kreisklinik in Roth ist Vorreiter in Bayern beim Thema "Demenz im Krankenhaus". So bietet die Klinik Demenzbegleiter und ein Rooming für Angehörige. Zudem beschäftigt das Krankenhaus Demenzexperten in der Pflege. Sie sind nicht für pflegerische Arbeiten zuständig, sondern übernehmen eine psycho-soziale Betreuung. Das Aufgabengebiet beinhaltet eine individuelle Entlastung der pflegenden Angehörigen und des Pflegepersonals in stationären Einrichtungen.

Dabei wird ein Beschäftigungsangebot speziell und individuell für Menschen mit und ohne Demenz erstellt (Lebens-, Freizeit- und Alltagsgestaltung). Dazu zählt die Biographiearbeit, um vorhandenen Fähigkeiten herauszuarbeiten. So kann speziell für den einzelnen das Betreuungs- und Förderangebot erarbeitet werden. Gerade im ambulanten Bereich wird eine Verbesserung des Wohlbefindens der Betroffenen und deren Angehörigen erreicht. Die Familienmitglieder werden während der Anwesenheit des Betreuungsassistenten vom sonst 24-stündigen Pflege- und Betreuungsjob entlastet.

Beispiel: Helfen und selber gesund bleiben

Die Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Kelheim und das Bayerische Gesundheitsministerium wollen mit dem Pilotprojekt "Helfen und selber gesund bleiben" Angehörige von Menschen mit Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz unterstützen. Sie helfen bei der Pflege und Betreuung von Patienten, um die Gesundheit von Angehörigen langfristig aufrecht zu erhalten. Dafür gibt es verschiedene Programme, von Verhaltenstraining und Coaching bis zur Familienmediation. Es geht darum, zu lernen, wie mit Demenzpatienten richtig kommuniziert werden sollte, aber auch, wie mit der gewaltigen Herausforderung und auch Belastung der Pflege umgegangen werden kann. Ein entsprechendes Coaching soll zu einer Stressreduktion führen.

Beispiel: Aufklärung und Schulung

Das Diakonische Werk Schweinfurt hält regelmäßig Informationsveranstaltungen in Schulen, Volkshochschulen und Hospizen ab, um über den Umgang mit Demenz-Patienten zu informieren.

"Wenn bereits diese junge Menschen lernen, was es mit der Demenz aus sich hat und wie wir mit dieser Erkrankung umgehen können bzw. müssen, werden viele Probleme bereits im Vorfeld gar nicht auftreten. Hier werden Brücken gebaut, Verständnis gefördert und Hürden abgerissen für einen besseren Umgang mit der Demenzerkrankung in Zukunft", so Volker Göbel vom Diakonischen Werk.

Für viele sei es schwer zu verstehen, dass Demenzkranke oft in ihrer eigenen Welt leben, in der andere Prioritäten gelten, sagt Göbel. Was früher für die Patienten wichtig gewesen wäre, sei nun unwichtig und umgekehrt. Dieses Verständnis sei essentiell im Umgang mit Demenzkranken.

„Die Hospizhelfer begleiten vor allem Menschen in der Phase des Sterbens und treffen auch dort immer öfter auf Menschen, die an Demenz erkrankt sind. So verändert sich auch die Arbeit der Hospizhelfer zusehends." Volker Göbel, Diakonisches Werk Schweinfurt e.V.

Beispiel: Alters- und demenzsensible Architektur

In Bamberg ist der Sitz des Bayerischen Instituts für alters- und demenzsensible Architektur. Eine Studie hat herausgefunden, dass 40 Prozent aller Patienten im Krankenhaus über 65 Jahre an einer kognitiven Beeinträchtigung und 20 Prozent der Krankenhauspatienten in dieser Altersgruppe an einer Demenz leiden.

Für ältere Patientinnen und Patienten allgemein, besonders aber für Menschen mit Demenz, wird es besonders wichtig, dass die Umgebung im Krankenhaus den Patienten unterstützt. Das beginnt mit einem Lichtleitsystem zur Sanitärzelle, dem genauen Beschriften von Patientenbett und Ablagefächern, Sanitäreinrichtungen bis hin zur Gestaltung der Einrichtung.

So ist beispielsweise ein brauner Sessel auf braunem Fußboden für ältere Menschen schlecht zu erkennen. Insgesamt sollten Bodenflächen ohne verwirrende Muster sein. Handläufe aus Holz sind für Demenzerkrankte gut, denn sie sind sehr haptisch. Bei den Farben gilt: Helle Pastelltöne sind schwer zu unterscheiden. Ähnlich ist es mit kälteren Tönen. Blau zum Beispiel wird in der Wahrnehmung schnell zu grau. Mit all diesen Themen beschäftigt sich das Institut, unterstützt Kliniken bei Umgestaltungen und berät bei Umbauten.

Bundesweites Netzwerk

Zwischen 2012 und 2018 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 500 sogenannte "Lokale Allianzen" für Menschen mit Demenz in einem Modellprogramm gefördert. Als Anlaufstelle sollen die "Lokalen Allianzen" fachliche Begleitung und einen überregionalen Erfahrungsaustausch bieten. Sie fördern die Vernetzung untereinander und laden zu Workshops, Fachkonferenzen und Webinaren ein. Interessierte finden unter www.lokale-allianzen.de gebündelte Informationen, Handreichungen und Praxistipps. In Bayern wurden rund 60 "Lokale Allianzen" gefördert.